/FOTO/ Loni ho litoměřičtí plavci pokořili více než šestkrát, zájem byl tradičně hodně velký, zapojily se desítky dříve narozených. "Přes" legendární kanál poplavou tamní nadšenci i letos. Do štafetového plavání seniorů, akce s názvem Přeplavme svůj La Manche, se již podesáté zapojí také v Litoměřicích.

Letos se v Litoměřicích koná již desátý ročník. "Po celý únor budou mít litoměřičtí senioři zapojení do akce Přeplavme svůj La Manche možnost zaplavat si každý čtvrtek dopoledne zdarma v krytém plaveckém bazénu. První zahajovací plavání se koná ve čtvrtek 1. února od 9 do 11 hodin. Další budou následovat 8., 22. a 29. února, vždy od 9 do 11 hodin," zveřejnila litoměřická radnice.

Štafeta, o kterou je tradičně v Litoměřicích mezi seniory velký zájem, má za cíl nalákat dříve narozené ke sportování a pohybu. Ve výzvě Přeplavme svůj La Manche se týmy každoročně snaží v bazénech zdolat vzdálenost 34 kilometrů, která odpovídá délce lamanšského průlivu v nejužším místě. A to co nejvícekrát.

V roce 2022 se v Litoměřicích zúčastnilo 47 plavců, kteří uplavali více než 157 kilometrů. Loni litoměřičtí senioři společnými silami zdolali dokonce 206,1 kilometru, známý kanál tak pokořili více než šestkrát. Opět se zapojily desítky lidí. Litoměřice se umisťují v top ten v rámci celé republiky.

Plavci, kteří by se chtěli zapojit, si mohou vyzvednou nutnou průkazku na několika místech. "Průkazky, do kterých si senioři zapisují uplavané kilometry, je možné vyzvednout buď v Knihovně Karla Hynka Máchy, v infocentru na Mírovém náměstí nebo přímo v pokladně krytého bazénu. Po skončení akce je pak mohou odevzdat na všech jmenovaných místech," sdělila radnice.

Výzva Přeplavme svůj La Manche se v rámci projektu Senzační Senioři Nadace Charty 77 koná každoročně od roku 2015. V Litoměřicích ji zaštiťuje spolek LiPen ve spolupráci s litoměřickou radnicí a městskými sportovními zařízeními.

