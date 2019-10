Město Litoměřice se připojilo k uctění památky Karla Gotta. Lidé se s ním mohou rozloučit tichou vzpomínkou i formou zápisudo kondolenční knihy.

Pietní místo za Karla Gotta je v Litoměřicích v předsálí hradu | Foto: Michaela Bubeníčková

Kniha je volně přístupná v pracovních dnech od 8 hodin do 17 hodin, v sobotu od 9 hodin do 17 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin v předsálí hradu (vchod z Tyršova náměstí).