Sdílené zařízení organizuje pro veřejnost technické kurzy a nabízí zájemcům možnost využití jeho technického a strojního vybavení s případnou radou a pomocí odborných pracovníků. Lidé tak mohou zapracovat na svých projektech, na něž nemají doma potřebné podmínky.

Sdílnu provozuje nezisková organizace Institut technického vzdělávání v prostorách, které jí bezúplatně pronajalo město. Šatny, jež v posledních letech sloužily jako sklad, si členové a dobrovolníci upravili. „Počítali jsme, že dílny otevřeme dřív, ale přípravné práce nám zbrzdila opatření proti šíření koronaviru,“ sdělil předseda spolku Jiří Rudolf.

Sdílna je vybavena základním dílenským ručním i elektrickým nářadím, ale také většími stroji, jako jsou například pily, soustruh či stolní vrtačka, které slouží Technickému klubu mládeže při DDM Rozmarýn, jenž využívá pro své sekce několik pracoven v patře školy. „Tam by se tyto stroje nevešly a jejich provoz by mohl také rušit výuku a jiné činnosti školy,“ dodal Jiří Rudolf.

Ten je otcem technického klubu, který v Litoměřicích vznikl před osmi lety a patří svými 13 sekcemi, 30 lektory a 150 členy k největším odbornostem DDM Rozmarýn. Pravidelně jeho prostory využívá na 300 žáků z několika litoměřických ZŠ, které nemají vlastní dílny.

Institut technického vzdělávání vznikl před dvěma lety na podporu technického klubu. „Na městské radě nám bylo doporučeno jeho založení, abychom snáze dosáhli na finanční prostředky z neziskového sektoru. Celý loňský rok jsme se věnovali přípravě startu Sdílny a žádali o granty. Ten nejvýznamnější ve výši 780 tisíc korun jsme obdrželi za podpory Místní akční skupiny (MAS) České středohoří od ministerstva práce a sociálních věcí. Podpora je stanovena na rok od letošního března,“ doplnil svého otce lektor Zbyněk Rudolf.

Institut pořádá bezplatné kurzy pro dospělé, v oboru šití pracuje 20 děvčat, 15 zájemců je zapojeno v kurzu práce se dřevem a modelářství. „V době trvání Sdílny chceme pořádat minimálně o jednom víkendu otevřenou dílnu pro veřejnost a mimo to nabídneme individuální pomoc zájemcům, kteří chtějí realizovat své projekty. Ozvala se nám děvčata, která rozjíždějí ve městě projekt komunitní zahrádky a chtějí na ni vybudovat vyvýšené záhony. Jiný zájemce žádá o pomoc při výstavbě přístavby zahradního domku, dvě další dívky chtějí poradit s vybavením užitkového automobilu pro dálkové cestování. To jsou první vlaštovky, a to jsme ještě nezačali,“ prozradil Jiří Rudolf.

Čas běží a od příštího jara, kdy vyprší ministerský grant, bude muset institut přejít na jinou formu provozu. Pokračovat by mohly kurzy pro dospělé, v plánech Sdílny je například zavedení členství, pořádání workshopů, k jejichž přípravě se už nyní hlásí několik litoměřických výtvarníků. Svou pomoc opět nabízí také MAS České středohoří.

Vedení institutu pokračuje také ve vyhledávání grantů nejen v Česku, ale i v zahraničí. „Projekt Sdílny není úplně neznámý, funguje v několika evropských zemích nebo v USA, proto jsem velmi rád, že vznikl díky partě nadšenců i v našem městě. Fandím jim, mají podporu v naší městské radě a určitě, když mi to čas dovolí, se mezi ně přijdu podívat,“ vzkázal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.