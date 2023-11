/FOTO/ Před časem dali zastupitelé zelenou dalším přípravám parkovacího domu Růžovka, teď udělali v Litoměřicích další krok k realizaci stavby za odhadovaných téměř 180 milionů korun. Tamní „městští poslanci” nyní posvětili podání žádosti o dotaci ve výši 85 milionů, jejíž získání má město přislíbeno. Stavba parkovacího domu u sídliště kde jsou velké problémy s parkováním a nedaleko dopravního uzlu a centra města by měla probíhat v letech 2024 a 2025. Přibýt má 214 míst, část z nich pro rezidenty. Zastupitelé projekt podpořili výraznou většinou, najdou se ale ovšem i kritici.

Litoměřice budou pokračovat v přípravách parkovacího domu Růžovka. Vyrůst by měl na pozemku na snímku. | Foto: Deník/Topi Pigula

Parkovací dům má vyrůst na křížení ulic Daliborova a Růžovka. „Žádost o dotaci musí být předložena do konce roku,“ potvrdil místostarosta Litoměřic Petr Panaš (Naše Litoměřice) s tím, že nyní budou pokračovat projektové přípravy.

Město má dotaci přislíbenou, projekt doporučil výbor, který o jejím přiznání rozhoduje. Pro podání žádosti bylo 22 litoměřických zastupitelů, 3 byli proti a 3 se zdrželi. „Parkování je nutné řešit. Hodně míst chybí a parkovací dům pomůže,“ uvítal pokračování přípravy výstavby starosta Radek Löwy (Ano 2011).

Růžovka má vzniknout zhruba 250 metrů od dopravního uzlu, autobusového nádraží a železniční stanice, pár metrů od frekventované autobusové zastávky. Má být také v docházkové vzdálenosti od centra a nemocnice. Vzniknout tam má celkem 214 míst - 150 parkovacích míst pro vozidla v režimu P+R a 64 míst pro rezidenty. To by mělo pomoci řešit neuspokojivou situaci s parkováním v lokalitě.

Kolik se bude, v případě že ke stavbě opravdu dojde, za parkovací místa platit, jaké budou podmínky, zatím není přesně zřejmé. Město se tímto bude teprve zabývat, také s ohledem na výsledky studie odborníků na toto téma a na podmínky dotace.

Konečné rozhodnutí, zda se opravdu bude na křížení ulic Růžovka a Daliborova stavět, budou muset litoměřičtí zastupitelé učinit po oznámení výsledků žádosti o dotaci.

V zastupitelstvu získal projekt výraznou podporu, najdou se ale ovšem také kritici výstavby parkovacího domu. „Když celkové náklady přepočítáme na jedno parkovací místo, vychází to více než milion za jedno. Je to velmi neekonomické. Otázkou je také návratnost,“ namítal na jednání zastupitelů Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice) s tím, že návratnost je podle něj možná až za dlouhé a dlouhé desítky let. „Otázka je také, aby tam vůbec někdo stál. Musí to být výhodné. Pokud to bude drahé, nikdo tam stát nebude a zůstane to prázdné. A všichni budou parkovat okolo. A zpoplatníme i ulice okolo?“ ptal se Wünsch.

Projekt kritizoval už dříve. „Pojďme vzít rozum do hrsti a od výstavby upustit. Nemá to smysl. Město potřebuje smysluplnější investice, například do divadla, kina, výstaviště, hradu, sportu. A na tom místě pojďme udělat normální pozemní parkoviště pro 50 aut. Anebo pojďme vzít ty peníze a rozprostřeme je do budování parkovišť na všech sídlištích, kde jsou potřeba. Parkovací dům jsou podle mého neúčelně utracené peníze,“ sdělil. Wünsch mluvil také o tom, že v lokalitě údajně není největší deficit parkovacích míst ve městě. Podle něj je investice, zvlášť v současné napjaté době a ekonomické situaci, příliš nákladná.

Další zastupitelé mu oponovali. „Sídliště Kocanda trpí dlouhodobě nedostatkem míst, je jedním z nejpostiženějších ve městě. Je to jedinečná možnost vybudovat tam další parkovací kapacity,“ řekl Filip Hrbek (ODS) s tím, že je předpoklad, že díky výběrovému řízení se náklady o něco sníží, výši poplatků podle něj zastropují dotační podmínky.

„Parkovací kapacita v té lokalitě ani v centru nedostačuje. Je potřeba v tom prstenci kolem centra budovat další kapacity a toto je řešení,“ uvedl už dříve Hrbek. Podle něj má dům sloužit jednak lidem na sídlišti, ale také těm v centru. Mají ho v budoucnu využívat také lidé dojíždějící za prací do města, cestující, v neposlední řadě také turisté. „Je to stavba pro budoucnost,“ zaznělo na zastupitelstvu.

Podle vedení radnice je tato lokalita vhodná, navíc je to údajně jediný vhodný pozemek okolo centra, který Litoměřice vlastní. Podle zástupců města ani budování pozemních parkovišť není levnou záležitostí. Na dalších sídlištích se také město dlouhodobě údajně snaží přidávat parkovací místa, zaměřuje se na to, naráží ale na nedostatek prostoru.

A co říká radnice na to, že částka je vysoká? Rozpočet podle vedení města obsahuje nejen výstavbu parkovacího domu, ale i nové pojetí komunikací, terénní úpravy, přeložky sítí, fotovoltaiku, zeleň či řešení dešťové vody.