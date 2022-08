Nejdříve za pět let by mohli Litoměřičané využít výsledky vědeckého projektu zaměřeného na geotermální energii. To by měl celý systém přejít do fáze zkušebního provozu, což zahrnuje i napojení na dálkové vytápění.

„Čas ukázal, do jak složitého a drahého úkolu jsme se pustili,“ přiznal Antonín Tym, který v současné době pracuje ve Středisku výzkumné infrastruktury Ringen v Litoměřicích a do projektu je zapojený dlouhou dobu.

V roce 2004 zaplatila Světová banka zástupcům Litoměřic a vybraným vědcům studijní pobyt v několika západoevropských městech, kde se geotermální energie využívá. Cílem bylo podobným způsobem zajistit teplo v Litoměřicích tak, aby nebylo závislé na vnějších dodávkách plynu.

Původní myšlenka byla získat investora, který by zaplatil extrémně drahé vrtné práce. Ve spolupráci s městem by se pokračovalo v napojení na systém veřejného vytápění a peníze by se vracely v podobě získané energie. Ovšem bez přesného vyčíslení nákladů a zisků se vhodný investor nenašel. „Přesnější odhad, kolik energie bude vrt dávat, nebylo možné udělat, aniž bychom měli odvrtáno a k dispozici vrtné jádro se složením hornin a změřený teplotní gradient. Ta vstupní investice je sice obrovská, ale nutná,“ vysvětlil Tym.

Proto se zastánci projektu rozhodli jít cestou částečného městského financování a získávání grantových prostředků. Aby město jasně oddělilo financování projektu od ostatních záležitostí, založilo akciovou společnost Geotermální Litoměřice. Ta měla celý projekt podporovat ze strany vedení města.

Kde je problém?

V případě Litoměřic bylo zásadním zlomem získaní povolení zásahu do zemské kůry vydávané báňským úřadem. Bez něj vůbec nebylo možné tak hluboký vrt uskutečnit. „V rámci republiky je asi padesátka podobných míst, kde by se podobný projekt mohl realizovat a Litoměřice jsou první v republice, kde podobné povolení máme,“ uvedl pro Deník starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Podle něj, kdyby byly Litoměřice městem v Německu, už několik let by mohly topit, protože by první investici zaplatil stát pomocí velkých grantů a univerzit. „Tak velké město, jako jsou Litoměřice, nemůže se svým rozpočtem suplovat finanční podporu tak velkých vědeckých projektů,“ poznamenal starosta.

Starosta Litoměřic Ladislav ChlupáčZdroj: Deník/Topi Pigula

Přesto v prostoru bývalých litoměřických kasáren vzniklo za podpory města a financí z celé řady grantů výzkumné centrum Ringen, u kterého se v nenápadné plechové boudě ukrývá vrt přes dva kilometry hluboký. Ten dodal unikátní data a dokázal, že v hloubce 2111,2 metru je teplota 63,4 stupně Celsia.

Geotermální energie neměla prioritu

Byť se v roce 2007 podařilo z vrtu dostat horkou vodu, běžný obyvatel Litoměřic na vlastní peněžence žádné zlepšení nezaznamenal. Postupný vývoj ukázal, že zásadním problémem je celkový objem finančních prostředků a komplikace ze strany státu. „Jelikož šlo o výrobu energie, poslali nás s žádostí o finanční podporu na ministerstvo průmyslu a obchodu. Tam nám řekli, že pokud nejsme schopni dodat přesné parametry, nejedná se o technologii, ale o výzkum, což je záležitost ministerstva školství. Do toho vstupovalo ministerstvo životního prostředí, povolovací procesy báňského úřadu a mnoho dalších. Během roku jsem jednal i s několika novými náměstky a vždycky jsem musel začínat znova. Není divu, že se celý proces prodlužoval a ceny mezitím rostly,“ poodkryl byrokratické zákulisí Antonín Tym.

K aktuální situaci se vyjádřil zástupce ředitele odboru geologie ministerstva životního prostředí Peter Pálenský. „My jako odbor geologie nejsme garantem jejich projektů a nepřišla nám žádná žádost o aplikačního garanta. Vím jen, že geotermální vytápění iniciovalo město Litoměřice, pod kterým má být výhodný teplotní gradient,“ sdělil Pálenský.

Ze strany litoměřické radnice zaznívají slova o zprvu malé podpoře geotermální energie, které dokonce hrozilo, že přestane být vnímaná jako alternativní zdroj. „Bez podpory státu to samotné Litoměřice zvládnout nemohou. Ale díky poslednímu vývoji, kdy jsme se dostali mezi vybrané projekty operačního programu Fondu spravedlivé transformace, je konečně reálná šance, že se projekt, který se táhne strašně let, dostane do finále,“ naznačil světlo na konci tunelu starosta Chlupáč.

Blýskání na lepší časy

A jaký je tedy výhled do budoucnosti? „Spuštění jednotlivých geotermálních zdrojů a dalších technologií bude postupně nabíhat v letech 2025 až 2026. Celý systém by měl přejít do fáze zkušebního provozu v roce 2027, což zahrnuje i napojení na dálkové vytápění,“ odhadl Tym termín, kdy Litoměřičané využijí konkrétní výsledky vědeckého projektu.

Současná situace na mezinárodním trhu s plynem ukazuje, že pokud město začne skutečně využívat vlastní zdroje energie nezávislé na zahraničních dodávkách, dosáhne velkého vítězství. „O to se snažíme celou dobu, jenže kupředu jdeme mnohem menšími kroky, než jsme si na začátku mysleli,“ zhodnotil situaci Ladislav Chlupáč.