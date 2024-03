/ANKETA/ Devátého března se na Pražském hradě ujal Petr Pavel funkce českého prezidenta. V roli hlavy státu se během roku na Litoměřicku ukázal mnohokrát. A to nejen ve „svém“ Černoučku, kde má domov, ale také v mnoha pro prezidenta netradičních úlohách. Na roudnickém kanále se vrhl do peřejí v kajaku, při návštěvě letiště se proletěl s akrobatem v letadle, nedávno dokonce skočil padákem.

Prezident Petr Pavel se v Roudnici proletěl s akrobatem Miroslavem Červenkou. | Foto: Deník/Karel Pech

Zajímavou návštěvu prožil Petr Pavel například loni v srpnu na roudnickém letišti. Tehdy se tam na prezidentské letadlo na chvíli proměnil stroj, který pilotoval mistr světa v letecké akrobacii Miroslav Červenka. Hlava státu se s akrobatem v letounu SU 29 proletěla, prezident si na vlastní kůži zkusil leteckou akrobacii.

Že se nebojí výzev a akčních radovánek a je mužem činu ukázal Pavel také v červenci, kdy se na roudnickém kanále projel na divoké vodě v deblkajaku. Jízda se odehrála během mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě. „Horké víkendové teploty přímo lákaly k vodě, a tak jsem vyrazil podívat se do Roudnice na světový šampionát juniorů ve sjezdu na divoké vodě. Sám jsem si dokonce jízdu v roudnickém kanálu vyzkoušel se šestinásobným mistrem světa Tomášem Slovákem,“ napsal tehdy Petr Pavel na své sociální sítě.

Další překvapení a adrenalinovou aktivitu si prezident připravil na konec letošního února. Před galavečerem Letecký sportovec 2023, jehož byl hostem, skončil padákem. Na nebe vyneslo Petra Pavla z roudnického letiště letadlo Andula. Hlava státu následně seskočila, při přistání se trefila přesně na připravený bod na zemi.

Ač se někomu může zdát, že skok padákem je nebezpečnou aktivitou, o to více pro prezidenta, Petr Pavel si to nemyslí. Vždyť u výsadkářů v armádě začínal, první seskoky absolvoval před dovršením patnácti let. Seskoků má na svém kontě celou řadu.

No a nesmíme zapomenout na Černouček. Tam je prezident k vidění poměrně často. Aby také ne, má tam dlouhodobě svůj domov. Aktuálně sice nejčastěji přebývá na Pražském hradě, v Černoučku je ale stále doma.

Pavel hned od voleb zamířil do hospody. V Černoučku měl příznivce s transparenty

Dvaašedesátiletý Petr Pavel se stal českým prezidentem 9. března 2023, kdy složil slib na společné schůzi obou komor Parlamentu. Celou svou kariéru spjal s armádou, po absolvování vojenské vysoké školy začínal v roce 1983 u výsadkářů. Během vojenské kariéry se mimo jiné účastnil mise v Jugoslávii, kde v lednu 1993 jednotka, jíž velel, při dobrovolné operaci zachránila více než padesátku odříznutých francouzských vojáků z válečné zóny.

V roce 2012 byl jmenován náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, jímž byl do roku 2015. V tomto roce byl zvolen do funkce předsedy vojenského výboru NATO. Nejvyšším vojenským představitelem Severoatlantické aliance byl do roku 2018.