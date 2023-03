Před kolaudací mají v jedné z budov opuštěných vojáky nedaleko Zahrady Čech. Stěhuje se tam ze sokolovny a provizorního skladu Potravinová banka (PB). Ta zaváží jídlem vybraným od marketů a dárců charitativní organizace ve velké části Ústeckého kraje. Posledním krokem před otevřením nového sídla je kolaudace. Ta závisí na vodovodní přípojce, kterou banka vybuduje. Otevření se předpokládá do konce května.

Nákup a opravu budovy umožnila dotace Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce vypukla na přelomu let 2021-22. „Museli jsme přemístit sklad do dočasných prostor v Terezíně,“ popisuje šéfka banky Andrea Marksová. Provizorium není ideální. „Je to v patře, starý nákladní výtah, nedá se tam přejíždět ještěrkou,“ líčí ředitelka s tím, že navíc sklad má jen 150 metrů čtverečních.

Autobus z Litoměřic do Prahy zdraží. Jízdné bude nově vyšší než ve vlaku

Nové prostory nabízejí přes 500 metrů čtverečních. Díky velkému mrazáku je tu větší skladovací kapacita pro čerstvé a mražené potraviny. „S trvanlivými je to složitější, spoustu řetězců se nyní snaží hospodařit bezezbytkově,“ dodává Marksová, která pracuje s týmem sedmi zaměstnanců. Příkladem jejich práce je jízda dodávkou do marketů pro potraviny, rychle podléhající zkáze. Ty se rovnou rozvážejí do odběratelských organizací.

Potravinové bance se vlivem současné špatné ekonomické situace ozývají nejen organizace, ale i jednotlivci. A to i ti ze střední vrstvy, pracující s dětmi, pro které už nejsou cenově dostupné běžné potraviny. Banka ale jednotlivce směřuje na sociální organizace, které od ní potraviny přerozdělují lidem a jiným organizacím. Konkrétně v Litoměřicích je to třeba Naděje, která tu má několik sociálních služeb.