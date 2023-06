Maminky, které se rozhodnou pro porodnici v Litoměřicích, získají od července poukaz na nákup v lékárně. Krajská zdravotní (KZ) láká rodičky do některých svých nemocnic, dva tisíce mohou rodiče utratit v sedmi lékárnách společnosti za zboží pro novorozence a maminky.

Ilustrační foto. | Foto: Ludmila Orvošová

„V souvislosti se vzrůstajícími životními náklady chceme rodiny a novopečené maminky podpořit. Rádi v našich porodnicích uvítáme všechny, kteří se chtějí na vlastní kůži přesvědčit o našem vlídném přístupu k pacientům a řízením se trendy, které odpovídají moderní medicíně 21. století,“ zdůvodnil zavedení voucherů místopředseda představenstva KZ Leoš Vysoudil.

Poukázky na dva tisíce korun dostanou rodičky od 1. července za každé narozené dítě v litoměřické porodnici. Utratit je mohou ve kterékoli nemocniční lékárně KZ, podmínkou je nákup zboží pro matky a novorozence. „Platnost voucheru bude půl roku, aby měly maminky čas se s miminkem v klidu doma zabydlet a následně pečlivě zvážit, co ze sortimentu pro novorozence a maminky v našich lékárnách zakoupí. Poukázky bude možné uplatnit ve kterékoli z našich sedmi lékáren,“ pokračovala náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ Olga Mučicová.

„Poukázky do porodnic jsou jedním z dalších kroků, kterými se Krajské zdravotní dlouhodobě snaží reagovat na současné trendy v oblasti porodnictví a s ním související péčí o matku a dítě. A v neposlední řadě také plnit přání maminek, aby byly s pobytem v nemocnicích společnosti co nejvíce spokojené a byl pro ně co nejpohodlnější,“ dodal generální ředitel KZ Petr Malý.