/FOTO, VIDEO/ Skoro u konce je stavba podzemních kontejnerů na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Dělníci už do vykopané jámy složili schrány na tříděný odpad, už jsou tu také celkem čtyři koncovky kontejnerů na sklo, papír, plast a kovy. Dělníci teď na místě zatloukají dlažební kostky.

Skoro u konce je instalace podzemních kontejnerů na Mírovém náměstí | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Umístění objektu přímo do srdce městské památkové rezervace stále vyvolává emoce lidí, alespoň na sociálních sítích. „To je síla, a památkářům to nevadí? Jak zprznit historický střed města, fuj, hnus,“ napsali například lidé do facebookové diskuze pod náš poslední článek, který se stavbě věnoval.

Radnice na webu města připomíná, že instalací podzemních kontejnerů reaguje na požadavky rezidentů a počíná si podle not památkářů s respektem k lokalitě.

Město původně zvažovalo umístění podzemního stání v centru do některé z přilehlých ulic poblíž náměstí. To však nebylo technicky možné. Podzemní kontejnery jsou v historických centrech k vidění například už v Českém Krumlově, Praze, Brně i dalších městech.