„Víte dobře, že Rusko má dnes už jen minimální podporu. Celý svět se k němu točí zády a dostává se do izolace. To je určitá naděje, že by se konečně mohlo v Rusku něco stát, že by se postupně mohlo vydat na cestu svobodného a demokratického státu. Samozřejmě to tak jednoduché nebude, je to běh na dlouhou trať,“ řekl.