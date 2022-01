Poté, co se podařilo zrekonstruovat levou část bývalého pivovaru, kde byla loni na začátku léta obnovena i tradice vaření piva, získalo město dotaci z programu Restart ministerstva průmyslu a obchodu také na opravu dalších budov v areálu. Stavebně náročná rekonstrukce teď čeká takzvanou budovu B.

Místostarosta Litoměřic Karel Krejza přiblížil, že celkové náklady na opravu jsou vyčíslené na zhruba 132 milionů korun. „Díky podpoře z Restartu jsme dostali dotaci 60 milionů, zbytek bude město v průběhu tří let hradit ze svého rozpočtu. Výsledkem má být podnikatelský prostor, který bude určený pro nějakou lehkou potravinářskou výrobu, která by přirozeně doplnila pivo a víno,“ nastínil plány radnice Krejza s tím, že budoucí nájemce prostor vzejde z veřejné soutěže.

„Vzhledem k tomu, že je objekt v centru města, musí budoucí provoz splňovat nízké nároky na dopravu. Nechceme tady něco, co nám bude vozit desítky tun materiálu tam a nazpátek. Takže se určitě nebude jednat o žádnou strojní výrobu,“ doplnil místostarosta. Město nyní vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše půjde bez potíží, mohl by být vysoutěžený během letošního léta. Na podzim by měly být zahájené samotné práce na rekonstrukci.

Objekt, který ze severní strany ohraničuje Tyršovo náměstí a ze západní ulice Krajská, je ve špatném stavu. Do jeho nosných konstrukcí i sklepních prostorů zatéká a jeho obnova bude náročná i proto, že se nachází v městské památkové rezervaci. Práce by proto měly zahrnout statické zajištění stávajících konstrukcí a sanace proti vlhkosti. Krovy ve všech částech se mají ponechat, pouze nad jižní částí objektu bude krov modifikován a podepřen do horní části vestavěné ocelové soustavy. Projekt také počítá s vestavbou nových stropů a obnovou mají projít hladké omítané plochy fasád s původními okenními otvory.

Ladislav Pošík z odboru územního rozvoje uvedl, že podoba objektu se po rekonstrukci nijak zásadně nezmění. „Odstraněná bude jen současná lávka, která budovu spojuje s protějším objektem. Vedou po ní různá stará napojení, hlavně elektřina,“ poznamenal.

Střechu objektu, který nyní čeká celková obnova, nechalo město kvůli havarijnímu stavu zhruba před pěti lety vyměnit. O nájem v této části pivovaru ale nikdo nestál. Město proto věří, že po kompletní rekonstrukci se situace změní. „S vyhlášením výběrovým řízením na pronájem počítáme ještě letos. Je totiž důležité znát následné využití tak, aby již v průběhu stavby byly zohledněny budoucí potřeby,“ doplnil starosta Ladislav Chlupáč.