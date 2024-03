Na zdraví! Oblíbený pivní festival, již 34. ročník, se opět chystá v Litoměřicích. Na výstavišti Zahrada Čech se představí stovky pivních značek z celého světa. Ochutnávat se budou speciály, světlá i tmavá piva, ale také cidery. Proběhne odborná degustační soutěž, na dva dny se může těšit také veřejnost, v nabídce bude mnoho značek zlatavého moku, chybět nebude ani kulturní program.

Mezinárodní pivní festival v Litoměřicích. | Foto: Deník/Karel Pech

"Nejprestižnější pivní festival v České republice se uskuteční na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, 34. ročník Mezinárodního pivního festivalu proběhne ve dnech od 15. do 20. dubna a rozdělen bude na část veřejnou a neveřejnou. Vstupné na veřejnou část činí pouze sto padesát korun. V pátek 19. dubna budou brány otevřeny od 16 hodin do půlnoci a v sobotu 20. dubna od 14 hodin do půlnoci," zvou Městská kulturní zařízení Litoměřice, které festival pořádají.

Festival má hostit stovky pivních značek z celého světa. Utkají se o ocenění Světová pivní pečeť 2024 a Zlatá pivní pečeť 2024. "Všechny degustační soutěže proběhnou poddohledem profesionálních mezinárodních certifikačních autorit," pokračují pořadatelé.

Druhá část festivalu, 19. a 20. dubna, bude určena veřejnosti. "Návštěvníci se mohou těšit na pivní speciály, světlá i tmavá piva, ale i třeba cidry," sdělili pořadatelé.

"Nebude chybět ani bohatý kulturní program. V pátek 19. dubna vystoupí rocková kapela Vynález Zkázy a skupina Hrajeto. O sobotní program se postará rocková kapela Penál, Kabát revival Varnsdorf nebo Trilobit-Rock. Vrcholem sobotního programu bude v 17 hodin slavnostní vyhlášení výsledků degustační soutěže," uvedli zástupci Městských kulturních zařízení Litoměřice.

