Starostka Píšťan padělala faktury, zastupitelé složili mandát, budou nové volby

Potom, co v malé obci na Litoměřicku na začátku září odstoupila starostka Iva Hyšplerová, kterou se zabývá policie, složili na zastupitelstvu v úterý 26. září čtyři zastupitelé mandát a zastupitelstvo tím přišlo o usnášeníschopnost. Budou se tam tak konat nové volby. Mezi důvody odstoupivších bylo podle informací Deníku jejich slovy, že by se nemohli lidem dívat do očí, když se na úřadu krade.

Volby, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň