/FOTO, ANKETA/ Potřebný, nebo příliš drahý a neřešící problém s parkovacími místy? Takovou otázku řešili opakovaně litoměřičtí zastupitelé v případě plánovaného parkovacího domu Růžovka. Většina „městských poslanců” se i tentokrát shodla, že potřebný. A tak dům, který by měl v budoucnu pojmout 214 aut, dostal zelenou. Projektové přípravy tak mohou pokračovat, žádat se bude o dotaci, kterou má město přislíbenou. Stavět by se mělo v letech 2024 a 2025.

Litoměřice budou pokračovat v přípravách parkovacího domu Růžovka. Vyrůst by měl na pozemku na snímku. | Foto: Deník/Topi Pigula

O tom, že přípravy na stavbu parkovacího domu na křížení ulic Daliborova a Růžovka budou pokračovat, rozhodlo 19 zastupitelů z 25 přítomných, kteří hlasovali pro. Jen 3 zastupitelé byli proti, další 3 se zdrželi.

A proč se znovu o parkovacím domě hlasovalo? Kvůli nákladnosti celé akce, všeobecnému zdražování a tlaku na úspory se ve městě více ozývaly hlasy, které žádaly zastavení prací. A tak současné vedení radnice chtělo mít jasno, zda má projekt stále podporu.

„Došlo k zásadní personální obměně vedení města. Jde o to, aby současní zastupitelé vyjádřili vůli k realizaci projektu a nepřišlo tak vniveč úsilí lidí pracujících na přípravách a další finance vynaložené například na chystanou studii proveditelnosti,“ odůvodnil hlasování místostarosta Litoměřic Petr Panaš.

Osud parkovacího domu Růžovka závisí na dotaci. Projekt některým místním vadí

Proti stavbě se vyjádřil například zastupitel Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice). „Pojďme vzít rozum do hrsti a od výstavby upustit. Nemá to smysl. Město potřebuje smysluplnější investice, například do divadla, kina, výstaviště, hradu, sportu. A na tom místě pojďme udělat normální pozemní parkoviště pro 50 aut. Anebo pojďme vzít ty peníze a rozprostřeme je do budování parkovišť na všech sídlištích, kde jsou potřeba. Parkovací dům jsou podle mého neúčelně utracené peníze,“ sdělil.

Wünsch mluvil také o tom, že v lokalitě údajně není největší deficit parkovacích míst ve městě. Podle něj je investice, zvlášť v současné napjaté době a ekonomické situaci, příliš vysoká. Upozorňoval také, že pokud se parkování v domě zpoplatní, že může být nevyužitý.

Bolavé zuby o víkendu? Podpoříme pohotovost, rozhodli litoměřičtí zastupitelé

Nesouhlasil s ním zastupitel za ODS Filip Hrbek, ke kterému se nakonec přiklonila výrazná většina zastupitelů. Podle nich může parkovací dům pomoci řešit potíže s parkováním. „Parkovací kapacita v té lokalitě ani v centru nedostačuje. Je potřeba v tom prstenci kolem centra budovat další kapacity a toto je řešení,“ uvedl. Podle něj má dům sloužit jednak lidem na sídlišti, které prý naopak patří k nejhůře postiženým nedostatkem parkovacích míst, ale také těm v centru. Mají ho v budoucnu využívat také lidé dojíždějící za prací do města, cestující, v neposlední řadě také turisté.

„Je to stavba pro budoucnost,“ zaznělo na zastupitelstvu.

Podle vedení radnice je tato lokalita vhodná, navíc je to údajně jediný vhodný pozemek okolo centra, který město vlastní. Podle zástupců města ani budování pozemních parkovišť není levnou záležitostí. Na dalších sídlištích se také město dlouhodobě prý snaží přidávat parkovací místa, zaměřuje se na to, naráží ale na nedostatek prostoru.

FOTO, VIDEO: Bezva Fest v Litoměřicích nabídl dětem pořádnou porci zábavy

A kolik má parkovací dům vlastně stát? Přesná částka aktuálně není jasná, rozpočet se teprve bude aktualizovat, vývoj cen ve stavebnictví je nyní velmi turbulentní. Dříve se mluvilo o 180 milionech korun, ale projekt se připravuje již několik let. „Předpokládám, že výběrovým řízením na dodavatele se nám podaří náklady výrazněji ponížit. Také aktualizovaný položkový rozpočet by mohl být nižší než původní,“ domnívá se místostarosta Panaš.

Rozpočet obsahuje nejen výstavbu parkovacího domu, ale i nové pojetí komunikací, terénní úpravy, přeložky sítí, fotovoltaiku, zeleň či řešení dešťové vody. „V případě potřeby je možno některé položky přehodnotit a stavbu zlevnit, ale za podmínky neohrožení dotace, zachování účelnosti stavby a v neposlední řadě i estetického hlediska,“ dodal Panaš.

Litoměřice by ale neměly částku platit celou z vlastní kasy. Už nyní mají přislíbenou dotaci ve výši 85 milionů korun. O dotaci musí požádat do konce roku. Stavební práce pak mají podle plánů probíhat v letech 2024 a 2025.

Kam jít na vzácné kameny? V Českém středohoří téměř kamkoli, říká znalec

Část veřejnosti projekt podporuje, najdou se ale i kritici. „Nemyslím si, že to pomůže a je to drahé. Město by teď mělo šetřit a dát to na jiné, mnohem potřebnější věci. A budovat normální parkoviště,“ myslí si například Eva Kratochvílová. Naopak Milan Železný dům podporuje. „Každé nové parkovací místo je dobré, navíc tady jich bude přes dvě stovky a na malém prostoru. Město se rozvíjí, určitě budou potřeba. Fandím tomu,“ uvedl.

Parkovací dům Růžovka má vzniknout na křížení ulic Daliborova a Růžovka. Má vyrůst zhruba 250 metrů od dopravního uzlu, autobusového nádraží a železniční stanice, pár metrů od frekventované autobusové zastávky. Má být také v docházkové vzdálenosti od centra a nemocnice. Vzniknout tam má celkem 214 míst.