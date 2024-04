Stavba měla ulehčit nejen motoristům z Kocandy. Narazila ale na náročné podmínky evropského dotačního programu.

Tady měl podle plánů vyrůst parkovací dům Růžovka v Litoměřicích. | Foto: se svolením MÚ Litoměřice

Na místě bývalé benzinky u Daliborovy ulice se do země nejméně několik let nekopne. Aspoň ne kvůli stavbě parkovacího domu. Na včerejším jednání zastupitelů oznámil místostarosta Petr Panaš (Naše Litoměřice), že litoměřický projekt nedostal zelenou k cestě za poskytnutím dotace. Radní chtěli získat z IROP přes 80 milionů. To by značně pomohlo s investicí, odhadovanou na 180 milionů.

Z plánovaných 214 míst včetně těch pro obyvatele sídliště tedy zatím nevznikne žádné. Město se totiž do stavby samo na sebe nepustí. Projekt, za nímž stojí spoustu práce, tím ale úplně k ledu nejde. Bude se čekat na jiný vhodný dotační titul. Ten by nejspíš mohl přijít, pokud Litoměřicemi povede vysokorychlostní trať a bude tu mít zastávku.

Připravujeme podrobnosti