Leták oznamující schůzi vlastníků bytů čas od času visí na leckterých domovních dveřích a program obvykle nenabízí příliš vzrušení. Neplatilo to pro pozvánku ke shromáždění lidí z jedné menší bytovky na litoměřickém sídlišti Cihelna. Vlastníci jednotek z Družstevní 36 se ve čtvrtek 16. února večer v salonku předměstské restaurace Luna měli zabývat řešením trestního oznámení a žaloby.

Z předloňské, údajně velmi nepovedené rekonstrukce čtyřpatrového domu o čtyřech vchodech za zhruba 2,7 milionu korun viní bývalou předsedkyni výboru Martinu Holou. Ta se funkce před více než rokem vzdala a odstěhovala se. Lidem vadí, že na rekonstrukci angažovala firmu rm-stavební s jednatelem v insolvenci. Holá měla stát za vyplacením prací, které byly pouze na papíře. Leccos z toho, co firma udělala, je prý špatně a musí se předělat. Holá obvinění zpochybňuje, podle ní navíc bylo rozhodování o rekonstrukci kolektivní.

Lukáš Sedláček z Družstevní 36 potvrdil, že se ve čtvrtek v Luně touto věcí vlastníci na shromáždění zabývali. „Lidé odsouhlasili, že budeme kontaktovat právničku, která bude řešit další kroky,“ uvedl Sedláček. Podle konsenzu vlastníků Holá ještě ve funkci předsedkyně vyplatila Milanu Rosenkrancovi z rm-stavební daleko víc, než na co měl nárok. „Vyplácela ho podle rozpočtového listu a ne podle skutečně udělaných prací,“ popsal současný předseda SVJ Družstevní 36 Michal Hatlák.

Na nedodělky tu přicházeli postupem času. Je mezi nimi prý například nedostatečná kapacita vodovodních trubek, kdy kvůli tomu v posledním vchodu čekají na teplou vodu až několik minut. „Nevyměnil polovinu elektrických kabelů. Naúčtoval, že odvezl 20 tun suti, ale není schopný nám dodat vážní lístky,“ zmínil předseda další příklady fušeřiny. Vadí mu, že Holá Rosenkrancovi dopředu vyplácela všechny zálohy, o které si řekl.

Na rekonstrukci byla záruka. Ale jak to vypadá, jen na papíře. „Já jsem oběma psal o závadách. Ale vůbec nic,“ zmínil Hatlák, který škodu odhaduje na 600 až 700 tisíc korun. Podle sdělení na pozvánce ke schůzi SVJ by to mělo pro každého vlastníka znamenat 15 tisíc korun z jejich účtu. Vlastníci se vzhledem k Rosenkrancově insolvenci nyní soustředí spíše na právní postup vůči Holé. Policie jim doporučila civilní žalobu.

Budu se bránit, říká expředsedkyně SVJ

Martina Holá připouští, že rekonstrukce byla v její režii. „Chtěla jsem, aby to vypadalo hezky. Rozhodně jsem z toho neměla žádný prospěch,“ uvedla expředsedkyně. O výraznějších problémech po rekonstrukci neví. A i pokud by byly, odpovědnost podle ní nenese jen ona. Zvlášť teď, když už je skoro dva roky z čtyřčlenného výboru pryč.

K výběru rm-stavební uvádí, že na firmu dostala doporučení. „Jevila se mi velmi schopná, nabídka byla komplexní, měla hlavu a patu,“ dodala Holá. Původně prověřovala, jestli firma platí DPH, a později jí stačilo, že jednatel i v insolvenci plní závazky.

Samotná rekonstrukce podle Holé probíhala v pořádku a nedodělky měl Rosenkranc doopravit. Že by posléze vyplynuly nějaké zásadní problémy, o tom Holá nemá informace. A pokud tomu tak je, musí je podle ní řešit nynější výbor s firmou.

O nespokojenosti části obyvatel Družstevní 36 Holá nicméně ví, podávala kvůli tomu už vysvětlení na policii. „Pokud to budou chtít řešit právně, budu se bránit,“ vzkázala Holá.

Milan Rosenkranc si na telefonický dotaz k rekonstrukci Družstevní 36 mnoho nevybavil. „Dělali jsme tam opravu dveří,“ vzpomněl si. O nějakých jiných výrazných stížnostech vlastníků prý nemá informaci.