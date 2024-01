Dvě velké budovy v otřesném stavu, ale také jeden menší dům, kde by chtěl bydlet každý. To jsou tři největší ostudy, které Deník s jeho čtenáři vybrali na Litoměřicku. Jde o ruinu Labskozámeckého pivovaru, který později sloužil jako mrazírny, a ruinu koželužny, obojí je na jiném okraji Litoměřic. A dále je tou ostudou něco trochu jiného: pěkný rodinný dům, který si na velkém pozemku u budyňského přírodního parku postavili načerno známý podnikatel s přítelkyní. Na podobě rozpadajících se staveb v Litoměřicích, které jsou velkou vadou na kráse zdejších lokalit, se podepsala nezodpovědnost jejich majitelů. A na tom, že rodinný dům u Budyně bez razítka i po několika letech stojí, zase bezzubost úřadů a stavebního zákona.

Obrovský rozpadající se komplex starých mrazíren není na příjezdu z mostu generála Chábery příliš patrný. Je totiž za plotem a až za menšími administrativními budovami, které na západním předměstí Litoměřic vyrostly později. Za dobré viditelnosti je nejzřetelněji zkáza několika objektů mrazíren s částečně, nebo se zcela propadlou střechou vidět ze starého mostu. Objekt postavený v polovině 19. století měl pohnutou historii. Za války tu nacisté vyráběli letecké vrtule a otročili tu vězni terezínského ghetta. Za socialismu sloužil původní pivovar jako chladírny, po revoluci v roce 1989 následovala privatizace a likvidace podniku.

Komplex už léta chátrá a momentálně je v držení firmy, která je v insolvenčním řízení kvůli problémům s výrobou roušek. Komplex je přitom zároveň už dlouho v pořadníku na rozvoj města. Úřad tu před několika lety připravoval s projekční firmou studii na vznik obchodní a obytné zóny, přičemž byl relativně benevolentní v tom, jak naložit s významem mrazíren pro pohled na Litoměřice. Investor mohl na místě ruiny postavit nový objekt jen obrysově připomínající starý pivovar. „Ale investor se nakonec bohužel nedohodl na koupi pozemku s jeho majitelem,“ rekapituluje vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková.

Koželužna u obchoďáku: K zbourání chybí jen vůle

Zatímco staré mrazírny jsou relativně schované, další ostudu mají na očích lidé vždy, když si jedou nakoupit do Galerie Na Soutoku za Tyršovým mostem. Už léta tady hned u parkoviště a komerčních hal pustne několik cihlových budov po bývalé koželužně.

„Je domluveno s památkáři, že by odsouhlasili demolici, protože objekt už je ve stavu, kdy ho není možné zachránit,“ popsala Venuše Brunclíková. K demolici se ale nemá majitel. Dlouho to byla firma JTH Delta podnikatele Jaroslava Třešňáka. Momentálně je většina pozemků v areálu včetně objektů koželužny napsaná na firmu ZDR Retail Litoměřice. Před několika měsíci vyrostla v komplexu poblíž koželužny novostavba KFC, která podle mnohých hlasů mohla vyrůst právě na místě nejméně jednoho z objektů.

Oblast Galerie Na soutoku je ale problematická i v nedostatečné bezpečnosti pěšího přecházení mezi jednotlivými obchody. Ty tu rostou značně živelně a srdce estétů tady rozhodně neplesají. Také doprava ve špičkách na jedničkové silnici číslo 15 u Galerie Na Soutoku, kam řidiči odbočují, vázne. Kruhový objezd, který to má pomoct vyřešit, má financovat město a jeho realizace je zatím ve hvězdách. „Projektanti věc ladí s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ popsala současný stav procesu šéfka litoměřického územního rozvoje.

Černá stavba v Budyni: Rozhodnutí, odvolání, a tak pořád dokola

Rodinný dům na hranici přírodního parku Dolní Poohří si postavil načerno známý podnikatel s přítelkyní. Už před deseti lety zkoušel žádat libochovický stavební úřad o zemědělskou stavbu u rybníku, který tu vlastní. Ale nepochodil, protože nakreslená stavba vypadala jako rodinný dům. Pak požádal budyňský městský úřad o změnu územního plánu, aby tam takový dům stát mohl. Obec s tím neměla problém, ale „zařízl“ to roudnický odbor životního prostředí kvůli blízkému přírodnímu parku. Přesto dvojice začala stavět a od té doby válčí s libochovickým stavebním úřadem. „My jsme je vyzvali, ať stavbu zastaví, to neudělali,“ vzpomíná vedoucí Dušan Oslej na úplný začátek řízení o odstranění stavby.

Po několika letech se proces, vedoucí k demolici domu, posunul jen o krůčky. „Oni požádali o dodatečné stavební povolení, my ho rozjeli a dvakrát jsme jim prodloužili termín na doplnění. To trvalo zhruba rok. Když to nedoplnili, zastavili jsme řízení o dodatečném stavebním povolení. Oni se proti tomu odvolali, krajský úřad to potvrdil a oni podali žalobu u správního krajského soudu. Ten potvrdil naše správné rozhodnutí,“ rekapituluje Oslej.

„Teď jsem na základě rozhodnutí soudu oznámil, že jim neprodlužuji termín. A že budeme v řízení o odstranění stavby pokračovat. A oni se odvolali,“ dodává Oslej. Ten předpokládá další kolečko u krajského úřadu a u soudu, které se bude znovu opakovat po vydání rozhodnutí o odstranění stavby. K demolici by tak mohlo dojít nejdřív až za několik let.

Další ostudy podle čtenářů Litoměřického deníku: Kontejnery na Mírovém náměstí, novostavba za kruhovým objezdem ve směru do ulice Na Valech, socha vojáka v Jiráskových sadech, Jiříkova kasárna a nebezpečné stromy na cyklostezce v Litoměřicích Bývalá olejna v Lovosicích Terezínská Žižkova kasárna s propadlou střechou Brownfield po firmě Rybenor v Žalhosticích

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín