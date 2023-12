Michaela Fialová, Terezín, lovkyně a střelkyně

Za co jsem v tomto roce nejvíc vděčná?

Že jsem zdravá a vzhledem k tomu, že jsem se akorát vrátila ze Senegalu, tak jsem vděčná, že žijeme na krásném, civilizovaném a bezpečném místě, kdy můžeme jit ven klidně o půlnoci samotní. A taky máme teplou vodu a stálou elektřinu. Spoustě lidi to přijde jako naprostá samozřejmost, no a já za to jsem vděčná.

Lovkyně a střelkyně Michaela Fialová z Terezína.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín