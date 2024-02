Komplikace v podobě řady dopravních omezení budou i letos čekat na šoféry v Litoměřicích. V plánu jsou během roku opravy několika ulic, včetně frekventovaných lokalit. Práce mají odstartovat už na jaře.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Opravy mají letos v Litoměřicích probíhat také v několika vytížených lokalitách a ulicích. Pokračovat bude rekonstrukce ulice Marie Pomocné, letos se má pracovat v úseku od autobusového nádraží k Penny marketu. „Průběh oprav plánujeme tak, aby zůstal pro vozidla zachován vjezd na parkoviště marketu,“ uvedl Ladislav Pošík z litoměřické radnice.

Pokračovat má také renovace Stránského ulice, pracovat se má letos i na parkovišti u soudu nebo v Eliášově ulici. Zatím není přesně zřejmé, kdy se v jaké lokalitě bude opravovat, s prvními pracemi chce ale začít radnice co nejdříve. „V jakém pořadí opravy proběhnou, zatím přesně nevíme. Rádi bychom však začali hned, jakmile to počasí umožní. Nejlépe tedy již od prvního dubna. My jsme připraveni, ovšem termíny a pořadí ovlivní stavební připravenost správců sítí,“ sdělil Václav Blecha z litoměřické radnice. Práce tak mají navazovat na vodaře a plynaře.

Deníkem oslovená veřejnost doufá, že omezení a uzavírky nebudou dlouhé. A také že se nesejde více rekonstrukcí najednou. „Stránského ulici využívá hodně lidí, je to cesta k sídlišti, bydlí tam hodně lidí. Tam to bude nepříjemné. Tak snad to půjde rychle a nebude se to protahovat," řekl například Kamil Soukal.

Letos se v Litoměřicích chystají opravy také v Šafaříkově ulici, v Dobrovského, Trnkové, Samo Tomáška, do poloviny roku má být hotová renovace v ulici Karolíny Světlé. Zahájena má být výstavba v Zelené ulici.

V Litoměřicích už mají také plán na rok 2025. Má se začít pracovat na páteřní komunikaci v Bójské ulici, ale také v Alfonse Muchy, Revoluční a Nezvalově.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín