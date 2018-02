Litoměřice opraví sportoviště v kasárnách, podporu dostaly i pěvecké sbory

Litoměřice - Litoměřičtí zastupitelé mají za sebou první letošní zasedání. Na něm schvalovali investice i dotace.

Jednání litoměřického zastupitelstvaFoto: Deník/Karel Pech

Na svém letos prvním jednání městští zastupitelé schválili rozpočtové opatření ve výši víc než 6 milionů na stavební úpravy sportoviště v kasárnách Dukelských hrdinů. Zázemí pro sportovní kluby by mělo být k dispozici nejpozději v září 2018.

Zastupitelé schválili dotaci 750 tisíc pro Destinační agenturu České středohoří. Jednohlasně schválili 5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice na roky 2018-20 a dotaci 116 tisíc pro sbory Páni kluci a 154 tisíc pro Puellae Cantantes, které budou Litoměřice reprezentovat na World choir Games v JAR. Zastupitelé schválili i investici 2 miliony korun na upgrade digitalizace a výměnu zvukového systému v kině.

1. února se v Hradě hojně diskutovalo o projektu revitalizace objektu v kasárnách Dukelských hrdinů pro zřízení startovacích bytů za 107 milionů s téměř 60milionovou účastí města. Zbytek prostředků by měl dodat Státní fond životního prostředí. Námitky proti předražení projektu vyslovilo opoziční hnutí ANO. Většina zastupitelů však nakonec schválila přípravu a podání projektové žádosti. Projekt by měl být realizován v následujících třech letech. Byty mají být „energeticky aktivní“, tzn. spotřebovat méně energie, než vyrobí. Vložené prostředky se městu mají i díky tomu vrátit za 24 let.

Bohaté diskuze se dočkalo opět kontroverzní téma hazardu a na závěr čtvrtečního jednání vystoupil se zásadními připomínkami k probíhající rekonstrukci Palachovy ulice a její mediální prezentaci na webu města zastupitel za ODS Petr Kubec.