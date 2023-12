Kam na sváteční výlet během Vánoc? Na cesty vyrazí Oparenský expres

Rádi by jste během vánočních svátků nebo na přelomu roku vyrazili na nějaký pěkný výlet, ale ještě nevíte kam? Co takhle vlakem do Oparna? Na cesty vyrazí mimořádné výletní vlaky.

Oparenský expres. | Foto: se svolením ADŽ Praha