Potlesk, slova uznání a díků. To vše si v Praze, v sále Novoměstské radnice, vyslechla Irena Opočenská, dlouholetá ředitelka litoměřické Diakonie Československé církve evangelické (ČCE). Národní cenu za práci v sociálních službách, konkrétně titul Manažerka sociálních služeb, si převzala za obětavou péči o klienty i rozvoj litoměřické pobočky, která provozuje šest sociálních služeb, pět chráněných provozů a zaměstnává 200 lidí. Irena Opočenská ji vede už více než 30 let.

Irena Opočenská, ředitelka litoměřického střediska Diakonie ČCE. | Foto: Deník/Karel Pech

Národní cenu za obětavou a profesionální práci v sociálních službách za loňský rok převzalo pět žen. Irena Opočenská v kategorii Manažerka sociálních služeb. Záštitu nad oceněním převzala Eva Pavlová, manželka prezidenta ČR a Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ocenění každoročně pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.

Pod vedením Ireny Opočenské, šéfky litoměřického střediska Diakonie ČCE, se tato organizace rozrostla na největšího zaměstnavatele zdravotně postižených v severočeském regionu. Ředitelkou litoměřického střediska je od jeho vzniku, více než 30 let. Malá organizace se 3 pracovníky se pod její taktovkou rozrostla na 6 sociálních služeb a 5 chráněných provozů. Zaměstnává 200 lidí.

Litoměřická firma vynalezla unikátní pytel. Brambory neklíčí a jsou déle čerstvé

„Sílu Ireny vnímáme v ojedinělém přístupu ke každému člověku. Je empatická, nikoho neodmítá. Nebojí se nových věcí. Má odvážné vize, pro něž umí nadchnout své okolí. Kde by většina řekla ,raději ne´, Irena navrhne: ,Jdeme do toho!´. Středisko by bez ní nikdy nebylo tam, kde je," píše se v jejím medailonku k ocenění.

Cenu Pečovatelka roku si v kategorii terénních služeb odnesla Drahuše Řezníčková z Oblastní charity Červený Kostelec, která pečuje o klienty v horském terénu už přes třicet let. Vítězka kategorie pobytových služeb, Petra Baier, má bohaté zkušenosti z péče o seniory v Domově pro seniory Chodov.

Mohlo by vás zajímat: Ostudy regionu: mrazírny a koželužna v Litoměřicích, dům bez razítka v Budyni

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín