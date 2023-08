Lidé si nemohli nevšimnout prvních stavebních prací. Kdy bude hotovo?

Máme většinu stanovisek dotčených orgánů a v krátkých týdnech budou dokončeny hrubé terénní úpravy, které teď jen čeká kolaudace. Na přelomu října a listopadu bychom chtěli začít stavět, aby mohli všichni naši nájemci společně nejpozději před Vánoci 2024 otevřít.

Jaký obchodní vztah máte s Billou, McDonald´s a dalšími firmami, které budou v lokalitě prodávat?

My jsme vlastníky pozemku a budovaného parku. Obchodní řetězce u nás budou v dlouhodobém pronájmu. Jen McDonald´s od nás v určité fázi odkoupí část pozemků, kde bude mít fast food a parkoviště.

Jak dlouho trvá příprava a stavba takového obchodního centra?

Zatím tři roky, samotná výstavba pak bude trvat zhruba 13 měsíců.

Bude se nějak upravovat dotčená část silnice I/15, která kolem obchodního centra vede?

Ano. Plocha zóny bude docela dlouhá, kolem 200 metrů. Tato část komunikace se musí rozšířit, poupravit a odvodnit. Chystáme tu velkokapacitní křižovatku s odbočovacím a připojovacím pruhem. V nejbližší době bychom na to měli mít stavební povolení.

To děláte předpokládám i kvůli očekávanému zvýšení frekvence dopravy v místě. U obchodní zóny JTH Delta za Tyršovým mostem by měl z podobných důvodů vzniknout kruhový objezd, který má být investicí města Litoměřice. V tomto případě to za vás také někdo zaplatí?

Evidentně tedy děláme něco špatně, nebo spíš to naše konkurence dělá lépe. (s úsměvem) Ne, v našem případě to bude naše stoprocentní investice. Bývá zvykem, že když realizujeme zařízení tohoto typu a rozsahu a budovaná úprava komunikace pro usměrnění dopravy má být převážně pro jeho účely, máme povinnost to platit my. Ředitelství silnic a dálnic nebo konkrétní kraj nám dají jen podmínku komunikaci předat nebo darovat do jejich majetku. S jinou variantou povětšinou bohužel nepracujeme. Zatím se nám nepovedlo, že by na něčem takovém participoval stát. A to i přesto, že patříme dlouhodobě mezi absolutně nejdominantnější developery v tomto segmentu v Česku. Rád bych i proto uvedl, že našimi investicemi tohoto typu velmi často řešíme složité dopravní i jiné situace, které jsou v místě nevyhovující, a to i bez nároku finanční participace.

Jak říkáte, podobné zóny stavíte leckde. Má konkrétně území u Litoměřic nějaká specifika?

Celá oblast je relativně rovinatá stejně jako to konkrétní místo chystaného parku, které je tak záplavovým územím. Není tam sice aktivní voda, ale mohla by se zde vyplavit. Aby tam vůbec něco mohlo vzniknout, bylo potřeba udělat protipovodňová opatření.

Jak si je představit?

Obchodní partner, který nám pozemek prodává, toto území vlastně zvedl, udělal tam dokolečka dokonale vyprojektované hráze, nebo řekněme valy. Ty mají zabránit tomu, aby se tam případná velká voda dostala. Měla by to obkroužit. Tato opatření jsou financována naší skupinou. Rád bych uvedl, že výše uvedený obchodní partner, tedy stávající vlastník, odvedl fantastickou práci. A objem materiálu, který sem musel být navezen a zhutněn, je až těžko představitelný.

Vody se tedy nemusíte bát. A z konkurence strach nemáte? Stavíte jen asi o kilometr dál, než je letitá Galerie Na Soutoku. A další zónu plánuje JTH Delta za Lovosicemi…

Obydlené území v dosahu je docela veliké. Ano, Galerie Na Soutoku za Litoměřicemi tu je už dlouho. Ale druhá zmiňovaná zóna nebude podle všech dostupných informací dokončena dřív než ta naše. My si myslíme, že kdo do trojúhelníku Lovosice-Terezín-Litoměřice přijde jako nový první a s kvalitním obsazením řetězci, bude mít lepší pozici. V našem parku budeme mít navíc velmi rozmanité nájemce od elektroprodejny a vybavení do domácnosti přes drogerii, botaře a módu až po fast food. I proto tento projekt vnímáme jako jeden z nejsilnějších, který teď realizujeme.

Rozdělaných parků po Česku máte skoro padesát. Jsou mezi nimi i některé další v blízkém okolí Litoměřic či v Ústeckém a Libereckém kraji?

Ano, je jich docela dost. Máme rozpracované centrum v Podbořanech, v Žatci jsme ve fází územního stavebního řízení, chystáme také obchodní centrum v Bítozevsi u průmyslové zóny Triangle, v Neratovicích, Mělníku, Kozomíně/Kralupech. A plánujeme centra také v Doksech a Jablonci nad Nisou.