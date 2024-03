Velkou slávu zažily Litoměřice a zvláště katedrála svatého Štěpána. Ujít si ji dnes, v sobotu 2. března, nenechala i řada politiků nejen z města, ale i vedení kraje. Přišel také europoslanec Alexandr Vondra. Mezi hosty byl i režisér a herec Jiří Strach. Nejen politiky a celebrity, ale také stovky dalších věřících i nevěřících lidí tam přitáhlo svěcení nového biskupa. Stal se jím pouze 52letý Stanislav Přibyl.

Litoměřice zažily svěcení nového biskupa Stanislava Přibyla, věřící se dojemně loučili s Janem Baxantem | Video: Deník/Jaroslav Balvín, Martin Klouda, Karel Pech

Po obřadu svěcení v katedrále, kam se nevešli zdaleka všichni zájemci, vyšel nový biskup litoměřický Stanislav Přibyl ven mezi lidi. Doprovázel ho jeho předchůdce ve funkci Jan Baxant, který se někdy až dojemně loučil se svými příznivci. Po definitivním skončení obřadu v katedrále mohli Litoměřičané vidět neuvěřitelně dlouhý průvod slavnostně oblečených duchovních, kteří byli účastni obřadu.

Nový biskup cítil vděčnost z tolika lidí a atmosféry, která dnešek provázela. O jeho dobré náladě svědčil bonmot: „Mít u sebe tolik dobrých lidí, to se většině povede až na pohřbu. A já to mám za života, což je úžasné,“ glosoval. Co se týče priorit do budoucna ve funkci biskupa, nevidí se jako nositel revoluce: „Nepřišel jsem dělat machra nebo frajera. Je tu spoustu dobrých věcí, na které chci navázat.“

Nový biskup litoměřický: Strašně se sem těším, nebudu dělat machra ani revoluci

Novým generálním vikářem, tedy biskupovým nejbližším spolupracovníkem, se stal Radek Jurnečka, dosavadní arciděkan v Liberci. Přibyl s Jurnečkou jsou dlouholetí kamarádi. „Chci partnera, ne sluhu. Je lepší se navzájem brzdit, než postrkovat,“ odůvodnil Přibyl svou volbu na dotaz Deníku po ceremonii. Po ní se odebral do kulturního domu, kde se setkal s příznivci v uvolněnější atmosféře.

Text s přispěním Martina Kloudy.

