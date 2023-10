/VIZUALIZACE/ Sportovci v Litoměřicích by v příštích letech mohli dostat hned tři dárky. Město do budoucna uvažuje o výstavbě několika nových sportovišť. Nejblíže realizaci je nafukovací hala s umělou trávou, kde by mohli trénovat a hrát malí fotbalisté. V plánu je také atletický areál s fotbalovým hřištěm a multifunkční halou. Další hala by v následujících letech mohla vzniknout mezi školami.

Litoměřice plánují několik nových sportovišť. Nejblíže realizaci je nafukovací hala s umělou trávou, která má vzniknout v areálu FK Litoměřicko. | Foto: se svolením MÚ Litoměřice

Nafukovací hala s tréninkovým hřištěm s umělou trávou by měla vyrůst v areálu FK Litoměřicko. Měla by stát mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a hokejbalovou arénou. Aktuálně se připravuje studie, jak by sportoviště mohlo vypadat. „Po dohodě s městem jsme vytipovali plochu, která by po úpravách sloužila hlavně dětem. Mohly by tam nejen celoročně trénovat, ale také hrát svá soutěžní utkání nebo pořádat zimní turnaje," prozradil předseda FK Litoměřicko Robert Mühlfait jaké by hala měla mít využití.

Město předpokládá náklady kolem 20 milionů korun. Věří, že 70 % rozpočtu by mohla pokrýt dotace, 6 milionů by pak mělo podle plánů jít z městské kasy. Realizaci plánuje radnice v nejbližších letech.

„Malí fotbalisté nyní musejí na tréninky na umělém povrchu dojíždět do Lovosic nebo Brozan, což stojí nejen peníze, ale i spoustu času. Věřím, že vše dopadne ku spokojenosti a úlevě několika stovek mladých sportovců, i jejich rodičů,“ potvrdil plány místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.

Zkoumá se nyní také podloží místa, kde by hala měla stát, aby se mohlo pokračovat v projektování. V návrzích jsou dvě varianty rozměrů hřiště. Menší varianta je 45x60 metrů, větší 50x60 metrů. Hřiště by měly využívat oba kluby, jak FK Litoměřice, tak TJ Sokol Pokratice.

Dalším sportovním plánem do budoucna je výstavba atletického areálu s fotbalovým hřištěm a multifunkční halou v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem. „Tato lokalita je v Litoměřicích jediná, kde se dá podobný projekt uskutečnit. Je tam dostatečná kapacita pro parkování jak osobních automobilů, tak i autobusů,“ uvedl místostarosta Jiří Adámek.

V současné době se připravuje projektová dokumentace, hotová je základní studie. U haly by mělo být také zázemí pro sportovce. S budováním se uvažuje v příštích letech.

Třetím plánem do budoucna je multifunkční hala mezi Gymnáziem Josefa Jungmanna a Masarykovou základní školou. Aktuálně se o možném budování jedná s Ústeckým kraje, který je majitelem budovy a areálu gymnázia. Spolufinancovat by projekt mělo ale také město. Kraj aktuálně nechává vypracovat studii. „Velký plusem tohoto projektu je, že by získala prostory pro tělesnou výchovu Masarykova základní škola. V plánu je dopolední využívání haly školami, odpoledne by v ní pak mohly působit sportovní oddíly. Součástí by měla být i tribuna, takže by se tam mohly konat sportovní turnaje,“ dodal litoměřický místostarosta Jiří Adámek.