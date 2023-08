/FOTO/ Iveta Lamošová je porodní asistentkou na gynekologicko - porodnickém oddělení v litoměřické nemocnici. Je také vítězkou premiérového ročníku soutěže Královna Labe, uspěla i v internetovém hlasování a získala titul Královna sympatie. Soutěž uspořádala Krajská zdravotní ve spolupráci s ústeckým magistrátem, ve finále se utkalo 12 zaměstnankyň obou organizací. „Práce ve zdravotnictví není pohádka, je to zaměstnání náročné a zodpovědné. Ovšem krásné," usmívá se sympatická mladá žena.

Porodní asistentka z litoměřické nemocnice Iveta Lamošová se stala Královnou Labe. | Foto: Krajská zdravotní

Od korunování Královny Labe uplynulo čtvrt roku. Jaké byly reakce okolí, nejbližších, na tento váš úspěch?

Reakce okolí byly krásné. Nejvíce mě podporovala rodina a přátelé. Pozadu nezůstaly ani kolegyně, které mi připravily královské přivítání v podobě šerpy a korunky na naší tradiční cyklistické akci Slavnost květů a na oddělení na mě čekala nástěnka s fotkami a slogany. Bylo to opravdu milé překvapení.

Jste porodní asistentka. Chtěla jste se od počátku stát zdravotní sestrou, a proč jste si tento obor, specializaci vybrala?

Zdravotnictví mě lákalo už na základní škole, proto střední zdravotnická škola byla jasná volba. Když jsem si po maturitě vybírala specializaci, zaujal mě obor zubní technik. Shodou okolností jsem ale nakonec šla studovat porodní asistentku a dodnes jsem za to nesmírně ráda a neměnila bych.

V čem spatřujete kouzlo toho oboru?

Práce na porodní sále má pro mě kouzlo v tom, že nikdy nevíme, co přijde, není to každodenní rutina. Nevíme, kolik porodů bude a jak budou probíhat. To se mi na mé práci líbí nejvíc.

OBRAZEM: Hradozámecká noc v Ploskovicích přiblížila každodenní život šlechty

Jak často míváte rychlé porody, kdy přijde maminka a hned jde na sál, a které jistě musejí přinášet pořádný adrenalin?

Převažují spíše ty delší porody, ale i s takzvanými rychlovkami se setkáváme a bývají velmi zajímavé. Mým cílem je, aby maminky od porodu odcházely vždy s dobrým pocitem a byly na sebe pyšné, že porod zvládly, i když zrovna neprobíhal podle jejich představ nebo mají o sobě nějaké pochybnosti.

Který moment na porodním sále vám nejvíc utkvěl v paměti, byl pro vás nejzajímavější nebo nejkurioznější?

Kuriozní? Nevím. To bude kuriozní pro nás odborníky, ne pro laickou veřejnost. Já si nejvíce pamatuji komplikované porody, některé z nich mi utkví v paměti do konce života.

Budete mít krásné porodní sály, chystá se centrum porodní asistence. Co od těchto změn očekáváte?

Věřím, že krásné, nové a moderní prostředí bude velkým lákadlem pro budoucí maminky. Na oddělení prosazujeme individuální a rodinný přístup. Maminky budou spolupracovat s porodní asistentkou, která je připravena jakoukoli případnou komplikaci konzultovat s lékařem a pokud bude třeba, budou předány do lékařské péče. I pro nás, porodní asistentky, bude tato péče nová a budeme se muset naučit v ní pracovat. Každopádně půjde o změny k lepšímu, které přivítáme my i pacientky. Těšíme se na ně.

Tyto druhy motýlů v létě na Litoměřicku zahlédne asi každý. Ale znáte je?

Co vás v životě baví, jaké máte koníčky?

Mám ráda pohyb a aktivní odpočinek. Volný čas trávím nejčastěji s rodinou. Jaro a léto je v tomhle ohledu mým nejoblíbenějším ročním obdobím. Trávíme ho na kole, výlety a koupáním. Pochopitelně někdy, když jsem unavená z práce, odpočívám doma na gauči a nechce se mi nic dělat. Takové dny jsou taky. A čím je člověk starší, tak jich přibývá (směje se).

Kolik volného času máte?

Druhým rokem mám snížený úvazek na 0,7. Volného času je tedy trochu víc, ale zase mě potřebují děti. Kluci mají hodně sportovních aktivit, takže je to někdy náročné, ale jsem ráda, že zájmy a koníčky mají.

Pokud by se objevila podobná soutěž jako Královna Labe, která byla poměrně specifická, zúčastnila byste se?

Ani bych nikdy nečekala, že do takové soutěže jednou půjdu… Vystupovat na veřejnosti není zrovna moje parketa, ale i tak jsem za tuhle zkušenost moc ráda. Mým hlavním cílem bylo neodejít s ostudou a to se snad podařilo. Slavnostní večer se dle mého moc vydařil. Ale jednou a dost.

Oblíbené rozhledně na vrchu Varhošť je padesát. Od Litoměřic dostala opravu

Vraťme se ještě ke zdravotnictví. Středního zdravotnického personálu je málo všude, a to mnoho let. Čím byste nové adeptky lákala, pokud by se chtěly práci zdravotní sestry, potažmo porodní asistentky věnovat? Co je hlavním argumentem, aby přišly?

Pokud mám být zcela upřímná, tak nevím. V nemocnici trávíte víkendy, svátky, Vánoce, střídání denních a nočních služeb. Když nemáte rodinu, je to fajn, ale potom je to už trochu složitější. Je to povolání, které může dělat někdo, kdo má opravdu kladný vztah k lidem a chce jim pomáhat. Práce ve zdravotnictví není pohádka, je to zaměstnání náročné a zodpovědné. Ovšem krásné!

Ivo Chrástecký