Dva zásahy na dálnici D8 na Litoměřicku do řad převaděčů nelegálních migrantů hlásí policisté. Odhalili dvě „po strop“ naplněná auta, obě směřovala na Německo. Celkem převážela 33 lidí. Jedna auto chytili strážci zákona u Lovosic, další u Doksan. Ve druhém případě chtěli migranti utéct, do akce vyrazil i vrtulník.

Prvního převaděče odhalili policisté v úterý 12. září večer. Auto zastavili na sjezdu z dálnice D8 u Lovosic. Doklady ale předložil jen 48letý řidič vozidla Volkswagen Transporter. „Dalších patnáct spolucestujících nemělo u sebe potřebné doklady ani povolení k pobytu na našem území. Úmyslem 48letého řidiče, rovněž cizince, bylo odvézt za blíže nezjištěnou úplatu tyto spolujezdce do Spolkové republiky Německo,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Převaděč se pokoušel převézt do Německa 14 mladých mužů do 44 let a jednoho nezletilého.

Další zásah si připsali policisté hned další den, ve středu 13. září po poledni. Tentokrát kontrola proběhla na sjezdu z D8 nedaleko Doksan. Tentokrát se ale nelegální migranti postarali o drama.

„Během zastavování vozidla značky Fiat došlo k útěku blíže nezjištěných osob. Na místo byl ihned povolán policejní vrtulník, který propátrával okolí. Do intenzivní a rozsáhlé pátrací akce se okamžitě zapojily všechny dostupné hlídky, kterým se během necelých tří hodin podařilo všechny spolucestující z vozidla, ukrývající se na různých místech v přírodním terénu, vypátrat,“ popsala policejní mluvčí.

V autě jelo tentokrát 18 nelegálních migrantů. „Nikdo z těchto osob neměl u sebe žádné doklady ani povolení k pobytu na našem území. Jednalo se o 18 mužů – cizinců, které měl 45letý řidič a jeho 38letý společník dovézt do Spolkové republiky Německo, za blíže nezjištěnou úplatu,“ dodala Pavla Kofrová.

Policie oba šoféry a společníka obvinila z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což jim hrozí až pětiletý trest vězení.

Nejedná se přitom o první případ odhalených převaděčů v září v regionu. Před pár dny zastavili policisté na D8 u Doksan Hondu, ve které bylo pět lidí. Auto se čtyřmi nelegálními migranty řídil převaděč. Také tito lidé směřovali do Německa.

Na začátku měsíce chytili policisté muže, který na I/7 u Loun vezl také čtyři lidi. Mířil z Bratislavy také do Německa. Cizince již soud ve zkráceném řízení odsoudil, dostal podmínku, nesmí také dva roky do České republiky.