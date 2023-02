/FOTO/ Dvě velkoobjemové nádrže směřovaly do pivovaru v Krušovicích, nadměrný náklad vyjel z přístavu v Prosmykách.

| Foto: Deník/Karel Pech

Nočním Litoměřickem projel nadměrný náklad s nádržemi na pivo. Dva velkoobjemové tanky se daly do pohybu ve středu 8.února po 20. hodině, vyrazily z přístavu Prosmyky u Lovosic a putovaly do pivovaru Krušovice. "V letošním roce je to již druhý nadměrný náklad směřovaný do pivovaru v Krušovicích a další dva tanky ještě povezeme. Tanky jsou vysoké necelých sedm metrů a váha samotného tanku je třicet jedna tun a celá souprava i s nákladem pak váží sedmdesát tun. Do Krušovic bychom měli dorazit nad ránem", uvedl při převozu Tomáš Raichlt z přepravní firmy.