Bílé silikonové formy s logem Litoměřic čekají na svou dávku horkého tekutého mýdla, které do nich obratně nalévá paní Jana. Po vychladnutí vznikne hezký městský suvenýr. Podobné je to s pletením proutěných košíků. U nich, stejně tak jako u výroby svíček, je potřeba nejen dodržet správný technologický postup a použít správné nástroje, ale v neposlední řadě i uklidit pracoviště.

Podle klidu a plného soustředění je vidět, že lidi práce v dílně opravdu baví. Najednou zde může pracovat maximálně 10 lidí. Důvodů je celá řada: od bezpečnosti práce až po případnou pomoc. Aktuálně má Sociálně terapeutická dílna Naděje v Pražské ulici 34 klientů, kteří se střídají. „A nevypadá to, že bychom v budoucnu trpěli nedostatkem klientů, naopak práce máme pořád dost. A musím říct, že je to práce pestrá a svým způsobem nabíjející,“ řekla sociální pracovnice Kateřina Drbohlavová.

Lovosice trápí křižovatka v Terezínské. Město nechce podchod, řešení se hledá

Co se docházky týče, tak jeden z klientů v dílně strávil pouhé tři měsíce. „Přišel sám s tím, že už v minulosti práci měl, teď se přestěhoval a nechtěl ztratit sociální ani pracovní návyky. Po třech měsících si práci našel. Nejdéle je u nás klient 10 let a stále dochází. Jejich práce a to, jak se posouvají kupředu, je silně individuální,“ připomněla Kateřina Drbohlavová.

Zmínka o pracovních návycích je důležitá, protože právě tady se klienti učí ty nejzákladnější věci, které ostatním lidem přijdou běžné. Dokonce tak běžné, že je doma přehlížejí. Například, že každá věc má své místo, že se při příchodu do dílny zapíše docházka nebo že při přípravě jídla platí přísnější hygienická pravidla než například při odlévání svíček.

Úklid i zahradní práce

Součástí výuky jsou i úklidové práce, což je užitečné pro lidi, kteří v budoucnu hledají uplatnění v úklidových službách. Díky krásně udržované zimní zahradě a prostorám venku se dají trénovat i zahradnické činnosti. V zimní zahradě je příjemně vlhký vzduch, což je dáno množstvím rostlin a malou nádržkou s rybičkami. Bíle tu kvete toulcovka kolumbijská, zatímco českým jménem podobná, leč biologicky nepříbuzná toulitka, strhává pohled sytě rudou barvou. I tady je vidět, že se dbá na pořádek, což je základ pro každou práci. Nikde neleží žádné pozapomenuté nářadí či náčiní.

Přistaviště v Litoměřicích je hotové. Molo pro malé lodi ustojí velkou vodu

Nezisková organizace Naděje vznikla už v roce 1990. Litoměřická pobočka funguje od roku 2003. „Radnice, které v 90. letech nezaváhaly a snažily se, tak mohly rozvinout relativně široký systém péče o své občany včetně těch znevýhodněných. Aktuálně je systém registrace přísnější a otevření nové služby je téměř nemožné, ale v minulosti byly podmínky volnější,“ vysvětlila vedoucí litoměřické pobočky Naděje Petra Smetanová důvody, proč je v Litoměřicích relativně dobrá síť péče o lidi v nouzi či nějakým způsobem znevýhodněné.