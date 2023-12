Jak má projekt vypadat?

V celém zamýšleném objektu se bude dle projektové dokumentace nacházet 66 bytových jednotek, a to v dispozicích od 1+kk až do 4+kk. Bytové jednotky budou mít obyvatelnou plochu od 39 m2 až po úctyhodných 109 m2. Rohový objekt bloku by měl mít až 4 nadzemní podlaží a v podzemních prostorách bytového domu má vzniknout místo pro parkování osobních vozidel, technické či skladovací prostory. Zahrada ve vnitrobloku by měla podle projektu sloužit všem obyvatelům domu pro volnočasové a rekreační využití. V prvním nadzemním podlaží mají být také komerční prostory.

Zdroj: Dobrá realitka