Nechutný kopec kolmo. Miřejovický vyhnívák bude v sobotu potřiadvacáté

V sobotu 7. října pořádá SKP Styl už 23. ročník mezinárodního mistrovství obce Miřejovice v jízdě na bicyklu do vrchu. Start je v 10 hodin v ulici Plešivecká v Litoměřicích v areálu Lípa. Závodí se v kategoriích do 15 let (děti do 10 let musí mít starší doprovod), 16-40 let a 41 a víc let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek