/FOTO/ Četař z Mississippi se ke konci druhé světové války vylodil s dalšími vojáky v Normandii. Esesáci ho při protiofenzivě zajali a odvezli do tábora v Zhořelci. Teď našli jeho identifikační známku na Litoměřicku. Jak se dostala zrovna sem, je záhada.

Miloš Baumruk našel v lese u Litoměřic identifikační známku amerického vojáka. Pátrá po jeho osudu. | Foto: Deník/Karel Pech

Desítky let ztracená v lesích u Hlinné na Litoměřicku byla malá kovová destička. Po třičtvrtě století se ale štítek se jménem rodáka z amerického Gulportu Bertrama K Jenkinse našel. Takzvaná psí známka mladého vojáka, který ve svých sotva 20 letech za druhé světové války bojoval s bazukou v Evropě proti nacistům, bude v příštích dnech zaslouženě v září reflektorů. Nálezce Miloš Baumruk z Litoměřic s badatelem Tomášem Rotbauerem z Třebenic ji v Praze oficiálně předají na americkém velvyslanectví. A odsud ji pošlou pozůstalým po válečném hrdinovi do USA.

Vojenská identifikační známka, česky též hovorově vojenská psí známka podle anglického Dog tag, je malý tenký kovový plíšek s vyraženým jednoznačným identifikačním číslem, který mají vojáci obvykle zavěšen na krku, se jménem a dalšími údaji. Známka slouží především k přesné identifikaci mrtvých nebo těžce raněných vojáků v poli během válečných operací. Její výhoda spočívala v tom, že i po mnoha letech bylo možno identifikovat tělesné ostatky mrtvého vojáka a řádně jej pohřbít i s jeho jménem a příjmením. Dnes se jedná také o specifický sběratelský artikl.

Zdroj: Wikipedia

Čechům může připadat vtipné, že americkým vojenským identifikačním známkám se v angličtině oficiálně říká „psí známky“. „Nevím, jak to vzniklo, ale asi je tam podobnost. Vojáci nosí na krku známky se jménem stejně jako psi,“ uvažuje Baumruk, který Jenkinsovu známku našel kousek od silnice u Hlinné na rozhraní Litoměřicka a Ústecka loni na jaře, když tu chodil s detektorem kovů.

Z nálezu byl překvapen. „Zajímavé věci bývají na místech, kde by to člověk nečekal,“ popisuje hledač kovových „pokladů“ pomocí detektorů. V lokalitě není výskyt vojenských známek vůbec obvyklý. „V té době tu byla sovětská zóna. Nedovedl jsem si to nejdřív vysvětlit,“ potvrzuje Baumruk. Pomohly až souvislosti, které o nositeli známky v uplynulých měsících zjistil badatel Tomáš Rotbauer.

Ten přišel na to, že Jenkinse po vylodění v Normandii na přelomu let 1944 a 45 v Ardenách ranili a odvezli do zajateckého tábora v Zhořelci. Tedy 120 kilometrů od Hlinné. „Jak se známka dostala zrovna k nám, o tom můžeme spekulovat: možná ji tudy někdo vezl a pak ji vyhodil…,“ uvažuje Baumruk. Ten 20 metrů odsud našel i německou známku. „Jestli Jenkinse vezl esesák do amerického zajetí, aby si udělal dobře,“ rozvíjí úvahy detektorář.

Baumruk na místě našel také injekční stříkačku, kterou používali Němci v polních nemocnicích. „Jestli ho tedy třeba tudy vezl nějaký německý lapiduch? Nebo je to náhoda a nemá to souvislost? Nevím, to se už asi nedozvíme,“ uzavírá prozatím Baumruk.

Jeho kolega Rotbauer plánuje v pátrání po cestě známky do Hlinné dál pokračovat.

Dožil se devadesátky

Rothbauerovi se také podařilo kontaktovat Jenkinsovy pozůstalé v USA včetně jeho 95leté druhé ženy. „Zpráva o nálezu známky je velmi překvapila a potěšila,“ zmiňuje badatel s tím, že na cestu přes Čechy na konci války si podle vzpomínek jeho manželky veterán nepamatoval. Po vážném zranění do nohy byl ale ve velmi špatném zdravotním stavu a asi byl dlouho i bez vědomí.

Rotbauer i Baumruk v pátek 20. října známku předají na americké ambasádě. Podle informací redakce ji tu převezmou lidé z vojenského oddělení velvyslanectví v uniformě. Potom ambasáda známku oficiálně pošle dceři a druhé manželce zesnulého vojáka. „Je pěkné tu známku navrátit pozůstalým. Není to jen kousek plechu. Je to kus života a příběhu, které je dobré si připomínat,“ poznamenává Rotbauer.

O nálezu na Litoměřicku informuje i web Patriot Connectins. Ten se zaměřuje na ztracené a nalezené „psí známky“. Provozovatelé webu z New Jersey popisují i okolnosti dalšího Jenkinsova života. Němci ho propustili na jaře 1945. V USA se pak oženil a měl dvě děti. Studia dokončil na Univerzitě v Alabamě a pak 28 let úspěšně trénoval školní basketbalový tým. Zemřel v roce 2015 v nedožitých 91 letech.