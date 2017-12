Litoměřice mají zájem o chalupu v Pokraticích. Využila by ji škola

Litoměřice - Bývalý Hozákův dům u ZŠ Ladova chátrá, škola by ho raději vzala pod sebe.

Část střechy spadla z dnes nijak nevyužívané chalupy v Pokraticích při vichřici před necelými dvěma měsíci. Majitel naštěstí pohotově zajistil opravu. Na jeho operativnost ale město raději dále sázet nechce. I když fasáda působí zachovale, zevnitř je prý objekt v havarijním stavu. Na posledním zasedání zastupitelů zvedlo 16 zastupitelů ruku pro to, aby Litoměřice objekt včetně pozemku od majitele koupilo. Ten není proti.



Nad návrhem se na prosincovém jednání pozastavil zastupitel za ANO Petr Urbánek. „Chalupu bude třeba nákladně rekonstruovat. Podobných chátrajících objektů mají Litoměřice víc, ale asi by nemělo být prioritou města vykupovat je a na své náklady opravovat,“ řekl Urbánek.

Jako příklad uvedl objekt bývalých mrazíren, které za plotem hlídá ostraha. Tento příměr označil za absolutní nesmysl městský radní a ředitel ZŠ Ladova Václav Červín s tím, chalupa je de facto přímo v areálu Ladovky.

„Nejsem dvakrát šťastný, že se o něj bude muset škola starat, ale pokud už teď padají tašky a různé kusy stavebního materiálu na chodník, přijde mi logické se objektu ujmout.“



Napůl hrázděná a napůl roubená chalupa přežila bourání staré zástavby v Pokraticích na konci 80. let díky statutu kulturní památky jako jediný původní objekt. Uprostřed panelového sídliště dnes působí poměrně nepatřičně. Stavbu před lety získala do vlastnictví akciová společnost Hanzl – stavby, modernizace, rekonstrukce. Asi před pěti lety ale byla na objekt vystavena exekuce.

„Vydražil ji jediný tehdejší zájemce, pan Chládek z černošické společnosti Morton Plus,“ popisuje vedoucí odboru správy majetku města Václav Härting s tím, že město se o dražbě bohužel nedozvědělo.

Současný majitel si nechal zhotovit soudní odhad ceny objektu, který je 3 340 000 korun. Nejnižší prodejní cena, o které je s městem ochoten jednat, jsou 3 miliony.



ZŠ Ladova, která je příspěvkovou organizací města, by pro chalupu našla využití. „Sloužila by zájmové činnosti v odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách by tam mohl být výtvarný ateliér,“ plánuje Červín.

Podle něj škola o chalupu i její rekonstrukci měla zájem už počátkem 90. let. Projektovou dokumentaci, kterou si tehdy nechala udělat, bude třeba přepracovat především s přihlédnutím k současným hygienickým standardům školských zařízení. Na rekonstrukci objektu přitom po jeho nákupu bude možné žádat o dotační tituly. Nejen vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku.

„Ministerstvo školství vypisuje každoročně dotační tituly na zájmovou činnost dětí. Budeme hlídat jejich vypsání,“ slibuje Červín.