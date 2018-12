Litoměřice mají rozpočet na příští rok. Domluvený schodek pokryjí z úspor

Litoměřice - Žádné drama se při projednávání nekonalo. Litoměřické zastupitelstvo přijalo rozpočet na rok 2019 jednohlasně.

Město Litoměřice má od včerejška schválený plán hospodaření na rok 2019. Pro rozpočet, který na straně příjmů dosahuje 559 milionů korun a na straně výdajů 606 milionů korun, zvedlo ruku všech 27 zastupitelů.

„Příprava rozpočtu je vždy velmi náročný proces a musím zmínit, že sestavení rozpočtu na rok 2019 byl jeden z nejnáročnějších. A to s ohledem na velmi krátký čas, který jsme měli kvůli proběhlým komunálním volbám,“ komentoval rozpočet předseda finančního výboru zastupitelstva města Radek Lončák.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji, který činí 47 milionů, pokryje město z úspor let minulých a z očekávaných dotací. „V oblasti běžných příjmů a výdajů úspěšně navazujeme na rozpočtovou historii, kdy můžeme prohlásit, že provozní potřeba je nižší než provozní příjem. Město své běžné výdaje plánuje a spotřebovává velmi efektivně se schopností ušetřit,“ dodal Lončák, který doporučil schválení rozpočtu zastupitelům.

Investice do haly

Schválen byl i střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021, a to rovněž plným počtem 27 hlasů.

V celkových výdajích roku 2019 jsou zahrnuty také přesuny výdajů z letošního roku ve výši 16,5 milionu korun. Kromě zajištění běžného provozu města počítá rozpočet i s řadou investic. Za zmínku stojí především vybudování multifunkční haly na litoměřickém výstavišti. „Nyní projektanti dopracovávají detaily tak, aby bylo vše v souladu se současnými požadavky na ekologický provoz,“ popsal projekt místostarosta Litoměřic Václav Červín.

Dotace na halu z ministerstva školství by činila 40 milionů korun, náklady přesahující tuto částku by hradilo město. „V případě, že bychom tuto dotaci nedostali, tak projekt odložíme. A i kdybychom dotaci dostali a rozpočet se dostal někam do nereálných výšin, tak bychom dotaci nepřijali. Tato možnost se však nemusí opakovat, proto bych zastupitele rád požádal o podporu tohoto projektu, abychom měli možnost o dotaci požádat,“ uvedl Červín.

Projekt výstavby haly námitkovali zastupitelé Tomáš Sarnovsky (ANO), Petr Panaš a Jan Hrkal (Zelení a Piráti). „Každá dotace generuje spoluúčast a já se domnívám, že bychom neměli postupovat stylem, že teď je zrovna příležitost, jsme připravení, tak do toho jdeme. Spíš bychom měli být rozvážní a nadefinovat si priority, co naše město skutečně potřebuje, a klidně rok nebo dva počkat,“ komentoval výstavbu haly Panaš. Přesto byla výstavba multifunkční haly hlasy 25 zastupitelů přijata.

Zastupitelé přijali i projekt zvelebení „brownfieldu“ v bývalých kasárnách pod Radobýlem, regeneraci památkové rezervace na období 2019 2023 i podporu Vánočních trhů Zahrady Čech.

Podpory města se dočkají i sportovní kluby. HC Stadion Litoměřice získá 6,2 milionu, FK Litoměřicko 2,6 milionu, TJ Slovan Litoměřice 900 tisíc a basketbalový klub Slavoj 2,2 milionu. Nemocnice dostane na provoz lůžkového zařízení 16,5 milionu.