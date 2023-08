/FOTO/ Léto bez zmrzliny? Nepředstavitelné. Zmrzlina k létu prostě patří a tomu dnes odpovídá i široká nabídka tohoto chladivého osvěžení. Která zmrzlina je nejlepší? Kopečková, nebo točená? Každému chutná něco jiného. Deník vyrazil na zmrzlinovou jízdu po Litoměřicku. Podívejte se, jak dopadla.

Vanilková Opočenská z Lovosic. | Foto: Deník/Topi Pigula

Kousek od kostela svatého Václava v Lovosicích na ulici Osvoboditelů prodává zmrzlinu paní Zajícová. Je v důchodovém věku a s prodejem zmrzliny má letité zkušenosti. „Když jsem prodávala zmrzlinu před 50 lety, stávala jahodová 50 haléřů a vanilková byla o dvacetník dražší,“ vzpomíná paní Zajícová, zatímco reportérovi Deníku točí kornout vanilkové za 35 korun. Zároveň prozrazuje, jak se pozná šizená zmrzlina.

Co je to zmrzlina



Dodnes děti v zimě lížou sníh či rampouchy. Pokud by si „pochoutku“ osladili medem, měli by první „zmrzlinu“, kterou se v této podobně chladili starověcí Egypťané. Samotná zmrzlina ale zřejmě vznikla z namraženého mléka s některým z doplňkem, ať už ovocného nebo kořenícího charakteru. Není ale jasné, kdo si na ní pochutnával jako první. Ve hře jsou Číňané, Arabové či Mongolové. První zmrzlinárna v Americe byla otevřena v New Yorku v roce 1776. Zmrzlinový kornout má dokonce svůj patent, který byl udělen v roce 1903.

„Zmrzlinu dostáváme ve směsích, kde už je obsažené sušené mléko nebo smetana. To vše se rozmíchá ve vodě a nalije do mrazícího stroje. Kdybyste tam dal víc vody, teoreticky budete mít zmrzliny víc, ale pozná se to. Je řidší, rychleji taje a je chuťově jiná. Dá se přemrazit, ale to pak má zákazník ve zmrzlině krystalky ledu a to je znamení, že se zmrzlinou není něco v pořádku,“ prozrazuje taje svého řemesla.

Podle usměvavé důchodkyně nemá smysl zmrzlinu šidit, protože se na tom zas až tolik nevydělá a za dobrou zmrzlinou se lidé vracejí. „Když jsem točila zmrzlinu na koupališti, děti za mnou pokřikovaly, že mě vodou nepostříkají, protože mám dobrou zmrzlinu,“ vzpomíná se smíchem. Podle ní je nejlepší zpětná vazba ta, když se lidé za dobrou zmrzlinou vracejí. „A oni se opravdu vracejí,“ dodává.

Hned několik občanů Roudnice nad Labem si chválí cukrárnu Kafeta na náměstí Jana z Dražic. Zatímco zákusky mají domácí, zmrzlinu jim vozí dodavatel. „Tu modrou vám nedám, tu máme jen pro děti, ale zkuste třeba mascarponovou,“ nabízí reportérovi Deníku mladá obsluha, na které je vidět, že ji práce baví.

„Sem chodím ráda. Co se zmrzliny týče, tak je to klasika, ale zákusky mají opravdu vynikající. Sice dražší, ale za kvalitu jsem ochotná zaplatit,“ pochvaluje si podnik Lenka Svobodová. Cena za zmrzlinu je 35 korun za kopeček. V tipech od Roudnických zazněla i cukrárna Dortletka. „Já tam chodím na jejich nanuky,“ říká například studentka Jana.

Vlastní zmrzlina v Litoměřicích na náměstí

Na Mírovém náměstí, kousek od budovy muzea, dostanete do kornoutu zmrzlinu vlastní řemeslné výroby, což se odráží na ceně. Informační cedule tvrdí, že za 55 korun dostanete jeden kopeček o objemu 80 mililitrů. Litrový termobox vás vyjde na 360 korun. I tady si můžete nechat zmrzlinu natočit do kornoutu. „Máme různé příchutě, od ovocných po vanilkovou, a opravdu je naše řemeslná,“ podotýká mladá dívka obsluhující zmrzlinářský stroj.

V Litoměřicích je hned několik zajímavých cukráren, mezi stálice patří cukrárna Lilie v Michalské ulici. Skvělá cukrárna na rohu Dlouhé ulice a Mírového náměstí je bohužel zrušená. Poté, co se z opravované budovy sundalo lešení, mohou místní vidět jen prázdné vyklizené prostory.

Malý průzkum Deníku ukázal, že zmrzliny se v regionu „nepančují“, ale kvalitou se zásadně neliší. To, co se liší, je obsluha. Někde je milá, jinde jen rutinně vykonává svou práci.

Kde si dát dobrou zmrzlinu na Litoměřicku? Tipy od reportéra Deníku



Zmrzlina od kostela, Lovosice, Ulice Osvoboditelů nedaleko kostela sv. Václava

Kolik stojí porce: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Poctivá opočenská zmrzlina a paní zmrzlinářka si o ní ráda popovídá. Skvělý poměr cena/kvalita.



Kafeto, Roudnice nad Labem, Nám. Jana z Dražic 318

Kolik stojí porce: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Hutná, chutná, široký výběr, nešizená a v příjemném prostředí.



Zmrzlina u Muzea, prodej venku u budovy muzea, Mírové nám., Litoměřice

Kolik stojí porce: 55 Kč

Proč ji doporučujeme: Zmrzlina vlastní výroby, což je vzácnost.



Zmrzlina v Galerii U brány, Mírové náměstí 17, Úštěk

Kolik stojí porce: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Poctivá zmrzka v zajímavém prostředí galerie, takže než ji sníte, můžete si dopřát i kulturní zážitek.



Sladké mámení, zmrzlinový track ve vilové čtvrti, Úštěk

Kolik stojí porce: 50 Kč

Proč ji doporučujeme: 6 druhů, špachtlovaná vlastní zmrzlina, nejvíce jde na odbyt slaný karamel.