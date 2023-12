Lovosice budou letos jediným městem v okrese Litoměřice, kde příchod nového roku oslaví ohňostrojem. Roudnice a Štětí nakonec tentokrát budou bez ohňostroje, kvůli pietě a velké vodě. Litoměřice a Terezín světelnou show ani neplánovaly.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Lovosicích odpálí ohňostroj v neděli 31. prosince v 17 hodin. Radnice láká do Zámecké ulice. „Po náročném roce a jeho velmi těžkém závěru jsme se rozhodli zachovat tradici a symbolicky přivítat nový rok ohňostrojem,“ zdůvodnila lovosická radnice.

Na sociálních sítích se okamžitě rozhořel spor zastánců a odpůrců show. Argumentuje se náklady, pietou, zatížením životního prostředí či nebezpečím pro zvířata. Naopak zastánci mluví o zábavě, výjimečném dni, který je jen jednou za rok, tím, že kritici zveličují dopady ohňostrojů.

„To jako vážně? Je mi z tohoto vedení města opravdu smutno,“ svěřila se na sociálních sítích například Lucie Žáčková. „Pieta? Nic? Utrpení zvířat? Nic? Opravdu se musí slavit rámusem, který jen škodí?“ ptá se také Lubomír Franěk.

Zastánci ohňostroje mají také jasno. „Smutku je dost a bude pořád. Vítám rozhodnutí ohňostroj uspořádat,“ nechal se slyšet Michal Mudra. „Domácí zvířata si ohlídáte a ty venku? Nikdy se to neřešilo, nikdy to nevadilo. Až teď je každý odborník. Jednou to neuškodí,“ napsal Lukáš Matouš.

„Super, díky. Silvestrovský ohňostroj je symbol příchodu nového období a lepších zítřků,“ vítá také další pisatel. „Děkujeme. Je to krásná podívaná i pro děti,“ napsala Šárka Šindelářová.

Vedení Lovosic se rozhodlo ohňostroj zachovat i přesto, že ministr vnitra Vít Rakušan vyzval města ke zrušení oslav z pietních důvodů.

„I přes doporučení ministra vnitra Víta Rakušana ztišit zábavní pyrotechniku vedení města nechce nechat Lovosice bez symbolu nového roku. Smutku v tomto roce bylo dost. Rozlučme se s rokem 2023, který se navždy zapsal do naší historie a nikdy na něj nezapomeneme. Připojte se 31. prosince v 17 hodin k nám a společně vstoupíme do roku 2024 s nadějí a optimismem,” reagovala lovosická radnice.

Roudnice a Štětí ohňostroj ruší

V Roudnici nad Labem býval ohňostroj tradičně 1. ledna, lidé se scházeli na Karlově náměstí. Tentokrát byl také v plánu, nakonec ale nebude. „Ohňostroj jsme z pietních důvodů zrušili,“ uvedl pro Deník starosta Roudnice František Padělek.

Také ve Štětí byla show k příchodu nového roku původně v plánu, lidé tam na ni chodí desítky let. Ani tam ale letos 31. prosince neproběhne. Důvodem je také povodňová situace ve městě. „Měli jsme ho v plánu, ale ohňostroj zrušíme. I kdyby voda opadla, bude nábřeží Labe podmáčené, hrozí pády stromů, bude tam špatný terén, hrozilo by nebezpečí úrazů a podobně,“ zdůvodnil starosta Štětí Miroslav Andrt.

Další dvě města regionu ohňostroje ani nechystala, nemusí tak žádné plány rušit. V Litoměřicích a Terezíně nový rok světelnou show nevítají. „Ohňostroj neděláme,“ potvrdila mluvčí Litoměřic Eva Břeňová. Stejně odpověděl také starosta Terezína René Tomášek.