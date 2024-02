/FOTO, VIDEO/ Rozjezd stavby obchodního parku u terezínské křižovatky, kde má být Billa a McDonald's, nabírá zpoždění. To do Kauflandu budovaného za Lovosicemi už hledají lidi.

Stavba Billy za Litoměřicemi vázne, v Lovosicích zatím výrazně pokročili se stavbou Kauflandu | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Kdo do trojúhelníku Lovosice - Terezín - Litoměřice přijde jako nový první a s kvalitním obsazením řetězci, bude mít lepší pozici. To dříve prohlásil zástupce developera, který u terezínské křižovatky plánuje obchodní park mimo jiných s Billou a McDonald's. Stavba komplexu měla po zemních pracích začít původně loni na přelomu října a listopadu. Developer později termín upravil na konec ledna s tím, že i přesto chce obchody otevřít ještě před Vánoci, jak bylo původně v plánu. Stavba ale doteď, do konce února, zjevně vůbec nezačala.

Oproti tomu v posledních měsících nabrala vysoké tempo stavba Kauflandu za Lovosicemi v režii jiného developera. Tady má být hotovo už v létě. Kromě terénních úprav na ploše, kterou předtím prohledali archeologové, se pracuje na rozlehlé hale. V regionu se dokonce už začaly objevovat inzeráty na pracovní pozice v budované prodejně.