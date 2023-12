/FOTO/ Labe na Litoměřicku by už snad nemělo výrazněji stoupat. Takové zprávy vydala města na Litoměřicku ve středu 27. prosince. Dále platí řada omezení u vodních toků.

Labe v Litoměřicích vystoupalo v závěru prosince hodně vysoko. | Foto: se svolením MÚ Litoměřice

Ve středu 27. prosince v 11 hodin ukázalo měřidlo pod Tyršovým mostem v Litoměřicích 510 centimetrů. „Věřím, že se současné prognózy naplní a nedojde již k výraznému vzestupu hladiny řeky,“ doufá starosta Litoměřic Radek Löwy.

Hladina možná vystoupá až k 550 centimetrům, kulminovat by měla nejpozději ve čtvrtek. Stoupání by už ale nemělo být rychlé.

„V lednu roku 2011 vystoupala hladina na 650 cm, a to už byla zaplavena Pobřežní ulice. Naopak v březnu 2005 byla výška 535 cm, což se obešlo bez většího ohrožení. Doufáme, že letošní situace bude podobná té z roku 2005,“ zavzpomínal Miroslav Letafka z litoměřické radnice. „Původní předpovědi se mírně snižují, což je dobrá zpráva,“ dodal.

Město situaci sleduje. „Při současné předpovědi kulminace Labe by nemělo dojít k vylití břehů na Střeleckém a Písečném ostrově. Ale je to na hraně,“ doplnil Miroslav Letafka.

V Lovosicích ve středu 27. prosince v 10 hodin byla výška hladiny na 632 centimetrech. Kulminovat má podle předpovědí ve čtvrtek pod hranicí 670 centimetrů. „Prognózy jsou mnohem pozitivnější, než se předpokládalo. V současné době nejsou ohroženi občané, residenti a výrazněji ani majetek. Ulice Přívozní je nadále uzavřena. Pod vodou je dětské hřiště na Osmičce, broukoviště a část areálu Jacht klubu. Labe bude v následujících dnech klesat velmi pomalu,“ informovala lovosická radnice.

Ve Štětí by měla hladina kulminovat ve středu 27. prosince večer na stavu kolem 525 centimetrů. „Nábřeží Labe ve Štětí je i nadále uzavřeno pro automobily, cyklisty i pěší. Uzavřena do odvolání je i cyklostezka na levém břehu řeky Labe. Pozor, na podmáčené půdě hrozí i nečekané vývraty a pády stromů. Prosíme důrazně občany, aby respektovali dopravní značení a pásky Policie ČR a Městské policie Štětí a nevstupovali do ohraničených prostor u Labe a předešli tak nebezpečným událostem,“ sdělila radnice ve Štětí.

