Červen na Litoměřicku se dá začít s vínem a skončit s youtubery. Pobaví řada festivalů. Slyšet bude Olympic i Ben Cristovao.

Olympic slaví 60 let na scéně. | Foto: Deník/Radek Cihla

Kulturní přehled začnemě kapelou, která se ne nadarmo pro mnohé stala kultovní. Olympic je česká legenda založená roku 1963 a do Litoměřic dorazí v neděli 11. června. Kapela na svém tour oslaví neuvěřitelných 60 let existence. Mezi fanoušky se pravidelně objevuje starší generace, ale muzikanti umí oslovit i mladší milovníky muziky.

Pokud jste dříve narození, zaznamenejte si do kalendáře Senior fest, jež startuje v prostoru Zahrady Čech 17. června v 10 hodin. Byť je v názvu slovo fest naznačující festival, zdaleka nejde jen o hudbu. Tu zastoupí Regius Band Jitka Dolejšová, objeví se Vinšovanka a Áďa Škarda Band. Kromě relaxu u muziky se senioři mohou zúčastnit semináře o bezpečnosti s Policií ČR, cvičení aikida nebo cvičení určeného speciálně jim, které připravil TJ Sokol Pokratice.

KVÍZ: Jednorožec i lev kráčející po drahokamech. Znáte znaky obcí v regionu?

Závěr června bude v Litoměřicích patřit rodinnému Bezva festu, který se pomalu stává tradičním, neboť se jedná o třetí ročník. Propukne v sobotu 24. června. Složení vystupujících cílí spíše na pro omladinu než na jejich rodiče. V rámci rodinného festivalu děti rozezpívá Bibibum, což je umělecký pseudonym Kateřiny Sedlákové, která o sobě tvrdí, že je „zpívající maminka malého čertíka“. Vystřídá ji Kája Bambuláček nebo Lollipopz, což je dívčí skupina. Večer zakončí Michal Horák a Ben Cristovao.

Na Wannado Stage odstartuje dopoledne písničkářka Lea, kterou vystřídá Pigy show & Mlsotkové. Finále bude podle připraveného programu patřit Tarasu Povoroznykovi alias Tarymu původem z Ukrajiny a Adamu Kajumi původem z Afghánistánu. Akce stejně jako loni proběhne na Střeleckém ostrově.

V Kravařích to 16. června na koupališti rozbalí Walda Gang & Los Chuperos.

O deset kaček víc. Zdražené koupaliště v Litoměřicích otevřou, až se oteplí

Hned zkraje června odstartuje v Litoměřicích přehlídkový festival vína, konkrétně Litoměřický hrozen. Ten propukne na tamním hradě už 3. června od 13 hodin a podle organizátorů bude možno degustovat až do pozdějšího večera. „Součástí výstavy bude příjemný hudební program a předání cen vítězům soutěže Litoměřický Hrozen,“ dodalo podrobnosti Národní vinařské centrum.

Jde o jednodenní výstavní, ale hlavně také prodejní akci propagující vína z Čech a Moravy. Akce se koná už pojedenácté. Milovnicí vína si o týden později, tedy 10. června mohou zajet do útrob zámku v Roudnici, kde proběhne Roudnický košt. „Jednotlivé vzorky vín se budou u každého vinaře platit pouze elektronicky, a to přes nabité čipy. Dobíjecí místa budou i uvnitř areálu. Součástí Roudnického koštu budou také prodejní stánky regionálních výrobků Ústeckého kraje,“ upozorňují organizátoři.

S hrůznou jízdou vedle aut bude konec. Dokončí poslední úsek Labské cyklostezky

Ve výčtu kulturních akcí by neměla zaniknout výstava Sto let uhlí v českém umění, která se veřejnosti otevře 16. června ve zrekonstruované Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. „Výjimečně se otevřou i veřejnosti běžně nepřístupné sklepní prostory galerie. V průběhu konání výstavy to bude tři až čtyřikrát, vždy za přítomnosti umělce. Jedná se o skupinovou výstavu zastoupenou více než šedesátkou autorů včetně tak známých jmen jako je Miloš Jiránek, Václav Špála nebo Jan Zrzavý. Výstava je natolik rozsáhlá, že pro ni budeme svěšovat i stálou expozici,“ říká kurátorka výstavy Magdalena Deverová.

Ani Roudnice na své seniory nezapomíná a připravila pro ně na 25. června Tanečky o páté, které proběhnou v Kulturním domě Říp.