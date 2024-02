„Provozovateli skončila nájemní smlouva a měl čas do konce ledna ten prostor vyklidit, což neudělal,“ vysvětluje místostarosta Jiří Adámek (ANO) s tím, že podmínkou užívání prostoru bylo také provozovat veřejné WC, což provozovatel nedělal. „Další věc je, že to dlouhodobě funguje už jen jako sklad kol, a ne jako servis nebo obchod,“ dodává Adámek s tím, že radní by chtěli, aby nový nájemce plnil podmínky provozování veřejného WC a aktivně poskytoval službu, ke které si prostory pronajme.

Automechanik z Budyně seděl vedle Lopraise, kamion skoro vyhrál Rallye Dakar

Provozovatelem obchodu s koly je Pavel Tschakert, který je ze zápisu v šoku. Ačkoli radní tvrdí, že ho opakovaně vyzývali sdělením do datové schránky, Tschakert říká, že o ničem nevěděl. Čekal, že mu i tento rok automaticky prodlouží smlouvu, jako se dělo dříve. Připouští, že v poslední době v obchodu a servisu příliš nebyl, ale fungoval prý na zavolání. Úpadek služby datuje k období covidu. „Nebyl to pro mě zlatý důl, já to spíš dotoval. Nevadí mi, že to ukončíme, akorát bych se s tím trápil. Ale touto cestou?“ pozastavuje se nad způsobem, jakým mu to to radní (ne)dali vědět.

Objekt byl v roce 2007 nákladně rekonstruován z prostředků ministerstva pro místní rozvoj, jak dodnes upozorňuje cedule na budově. Tschakert je tu 10 let. Původní zlevněný nájem měl podmíněný aktivitami v cestovním ruchu. Posledních několik let ale už platil běžný podnikatelský nájem. Veřejné WC, které zabírá v objektu poměrně velkorysý prostor, prý odmítl provozovat už na začátku. Nebránil prý ale tomu, aby v tom podnikala kroky samotná radnice. „Měl jsem tam nějaké krabice, loni jsem je vyklidil. Investovali do toho, udělali tam nějaký automat s tím, že by to fungovalo například při vinobraní. Ale nefunguje to, už je to rok,“ líčí Tschakert.

FOTO: Čtyřicet dní do Velikonoc. Litoměřický biskup Jan Baxant uděloval popelec

Vypsání výběrového řízení na nového nájemce bude mít na starosti městský odbor majetku. Co by se mělo v uvolněných prostorách provozovat, jestli podobná služba, nebo něco úplně jiného, zatím není zřejmé. „Je to na politickém rozhodnutí,“ říká Václav Härting, vedoucí majetkového odboru. Podle informací Deníku není prostor ideální s ohledem na vysoké náklady na vytápění. Také klíčová podmínka, provozování veřejného WC, má svá úskalí. Záchodků je v objektu hned několik. I kdyby se redukovaly pouze na jeden, pro město je problém sehnat někoho na úklid. A pro provozovatele je odpovědnost riziko. Zvlášť při vstupu na automat, kdy nemůže mít kontrolu nad tím, kdo tam jde a co tam dělá.

Mohlo by vás zajímat: U Jiráskových sadů bude pokračovat výsadba nové zeleně. Řidiči už ji nezničí