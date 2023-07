/FOTO, VIDEO/ V plném proudu je stavba nového rychlého občerstvení v obchodní zóně za Tyršovým mostem v Litoměřicích. Jak Deník zjistil, KFC tu má začít fungovat už do Vánoc.

V Litoměřicích se už brzy chystá otevření pobočky řetězce KFC. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Deníku to potvrdila ředitelka KFC pro Českou republiku a Rakousko. „První restauraci KFC v Litoměřicích plánujeme otevřít do konce roku,“ odpověděla Ivana Dlouhá Makalová s tím, že půjde o standardní restauraci s takzvaným drive-thru, která nabídne také samoobslužné kiosky.

Zákazníci budou moci využít také službu KFC Collect, kdy si své oblíbené kuřecí kousky objednají předem na určitý čas a vyzvednou v restauraci bez čekání. „Fanoušci našich kuřecích pochoutek se mohou už nyní těšit na své oblíbené produkty a také na slavnostní otevření,“ dodala šéfka středoevropského KFC.

Co je drive-thru



Typ služby s sebou, kterou poskytuje nějaká firma a která umožňuje zákazníkům nakupovat produkty, aniž by opustili svůj vůz. Formát byl propagován ve Spojených státech už od 30. letech 20. století a od té doby se rozšířil do dalších zemí. Zdroj: Wikipedia