Kazmův film míří na Litoměřicko. Lístky na snímek mizí obrovským tempem

/FOTO, VIDEO/ Kazmův film opravdu existuje, hlásají titulky po úterní předpremiéře očekávaného snímku Kamila Bartoška, alias Kazmy. Nikdo neví, o čem film známého provokatéra, mystifikátora, influencera a moderátora je, přesto láká do kin. Takový zájem česká kinematografie už dlouho nepamatuje. Do kin na Litoměřicku vtrhne Onemanshow: The Movie ve čtvrtek 17. srpna, řada představení už nyní hlásí vyprodáno nebo téměř plno, lístky rychle mizí.

Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově. | Video: Deník/Radek Cihla