Jak přiblížila zástupkyně ředitelky organizace Zuzana Matějovská, v druhém podlaží vzniknou celkem čtyři garsonky pro jednotlivce a jedna dvougarsonka, například pro pár. „V podkroví pak budou k dispozici dva takzvané komunitní byty. Ty jsou určeny pro lidi, kteří potřebující více podpory. Plánujeme zde ubytovat klienty z našeho Centra denních služeb, jejichž rodiče postupně stárnou a přestávají mít síly na to se o ně starat. V komunitním bytě budou žít společně s dalšími kamarády a s nepřetržitou asistencí,“ vysvětlila Matějovská.

Do garsonek by se měli přestěhovat někteří klienti z chráněného bydlení, které nyní Diakonie provozuje v Terezíně. Jak informovala ředitelka Diakonie Irena Opočenská, projekt chráněného bydlení vyjde přibližně na 30 milionů korun. „Z toho více než 25 milionů jsme dostali jako dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek si musíme obstarat sami,“ popsala ředitelka.

Objekt bývalé vrátnice v Kamýcké ulici získala Diakonie od litoměřické radnice před třemi lety. Mezitím už stihla zrekonstruovat přízemí a vybudovat tam chráněné dílny, kde lidé se zdravotním postižením našli pracovní uplatnění nebo tu mohou pracovní dovednosti trénovat.

„V přízemí je ještě nevyužitý prostor, kam bychom chtěli dílnu v budoucnu rozšířit. Plánujeme tu zřídit také rychlé občerstvení nejen pro naše klienty, ale také pro veřejnost,“ nastínila Matějovská s tím, že do budoucna se počítá i s úpravou přilehlého parčíku. O ten se po revitalizaci budou klienti chráněného bydlení starat sami a vznikne tu také posezení.

Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací vyhrála litoměřická firma HARTEX CZ, která se před asi čtrnácti dny pustila do díla. Stavbyvedoucí Zdeněk Klier uvedl, že nejprve je nutné provést bourací práce. „Hotové by měly být do léta. Poté budeme pracovat například na nových rozvodech elektřiny a vody. Úplně nakonec přijde na řadu půdní vestavba. Stavbu doplní také výtah, aby byl objekt bezbariérový,“ upřesnil Klier.

Dokončení rekonstrukce je naplánováno na listopad 2022. První klienti by se tak mohli do nového stěhovat v lednu 2023. Zřizovatelem Diakonie, jež působí po celé republice, je Českobratrská církev evangelická. Litoměřické středisko kromě Centra denních služeb, chráněného bydlení a dílen provozuje také mimo jiné Domov pro matky s dětmi, sociální rehabilitaci, nábytkovou dílnu či čajovnu Hóra.