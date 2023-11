Jen s nepatrnými změnami musí cestující veřejnou dopravou na Litoměřicku počítat od nových jízdních řádů, které začnou platit v neděli 10. prosince.

Krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč představuje novinky pro příští rok. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Autobusy nové linky mezi Litoměřicemi a Prahou již nebudou zajíždět k hornímu nádraží v Litoměřicích. Podle krajského úřadu to vytvářelo problém s dodržováním jízdních řádů. Časy odjezdů všech spojů z Prahy se posunou o jednu hodinu. Tedy ten, který nyní vyjíždí v 7 hodin, bude nově jezdit v 8 hodin. Ke stejnému posunu dojde i u dalších spojů. S výjimkou večerního spoje, ten doposud jezdí ve 20.30 hodin, nově to bude o 25 minut dříve.

V železniční dopravě se novinky týkají turistické linky T4 Opárenským údolím z Lovosic do Chotiměře. Ty budou letos jezdit také během Vánoc od 23. do 26. prosince a od 30. prosince do 1. ledna.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín