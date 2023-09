Přestože jde jen o její zbytky, ta sbírka má velkou hodnotu. To tvrdí o starých hokejových kartičkách, pucích, hokejkách, fotografiích a autogramech 68letý Jaroslav Bobek z Litoměřic. Ukazuje, že cenné jsou především podpisy Bobbyho Orra, Kena Drydena, Stana Mikity, Gordieho Howea, Paula Coffeyho, Bobbyho Clarkea a dalších hokejových legend Kanady. Nebo třeba fotka s někdejším prezidentem NHL Alanem Eagelsonem. Všechno, co Jaroslav ukazuje na jeho zahradě, a ještě mnohem mnohem víc, dal před desítkami let do kupy Luděk Malý.

S o osm let starším kamarádem Jaroslav vyrůstal ve středočeských Velvarech. „Ve městě se mu říkalo Hurvínek. Byla to prostě taková figurka. Ve škole mu to moc nešlo, ale naučil se psát na stroji a trochu anglicky,“ popisuje Jaroslav. Obojího tento obrovský fanda do kanadského hokeje využil doslova do poslední kapky. Když Kanaďani v 80. letech přijeli hrát do Prahy, číhal na ně na stadionech i u Intercontinentalu, a s hokejisty se postupně spřátelil. Když přijeli do Československa za rok nebo za dva, už ho nechali nosit jim hokejky, brali si ho na střídačku, měli ho jako maskota, s některými z nich se mu podařilo navázat osobní přátelství.

Plavání, cvičení, běhání, bruslení. Litoměřice nabídnou říjnové Dny zdraví

Jak je to možné? „Nebál se, šel do kontaktu. Měli ho rádi, možná si z něj trochu dělali legraci, nevím,“ uvažuje Jaroslav. Postupem let si Luděk s hokejisty i psal a dostával od nich poštou dárky. A když to bylo už možné, v 90. letech se za nimi do Kanady vypravil. Až později si Jaroslav kladl otázku, jestli se o jeho kamaráda ještě za minulého režimu nezajímala Státní bezpečnost.

„Určitě mu rozbalovali balíky a četli dopisy. Ale asi vyhodnotili, že je neškodný,“ míní Jaroslav a z tohoto ranku k dobrému přidává historku, jak s Luďkem kdysi po nějakém vyhraném zápase v 80. letech lítal s kanadskou vlajkou po náměstí ve Velvarech. I toto prošlo nejspíš bez povšimnutí, přinejmenším bez postihu.

Ženě z Roudnicka zavolal falešný bankéř i policista. Přišla o čtyři sta tisíc

Původní kompletní sbírku uchovával Luděk Malý ve svém bytě ve Velvarech. „Já tomu říkal muzeum kanadského hokeje v Československu,“ naznačuje šíři sbírky Jaroslav. Její součástí byly i dresy, bundy, vesty anebo mikiny. Právě ty byly nejčastějším terčem zlodějů, kteří Luďka v 90. letech několikrát vykradli. Fanda do kanadského hokeje pracoval v cihelně v Libčicích, dokud mu jeho zdraví dovolilo.

„Byl celý rozbitý, měl problémy s očima, ušima, s klouby,“ popisuje Jaroslav. Před rokem a půl Jaroslavův kamarád zemřel. Pohřbili ho v severočeských Charvatcích, odkud pocházeli jeho prarodiče. Letos by se nejzapřísáhlejší fanda kanadského hokeje v Česku dožil 76 let.