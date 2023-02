„Tím, že se rekonstrukce prováděla v těchto prostorech, zvenčí nebylo nic poznat. I firma měla zázemí tady,“ řekla vedoucí ekonomického oddělení Jana Horová. Zkolaudováno už je. „Počínaje prvním březnem budou moci policisté začít objekt plně využívat,“ potvrdil ředitel územního odboru Radek Rosecký.

Do Eliášovy se hlídková služba stěhuje ze Stránského ulice. „Byli jsme na obvodním oddělení v provizorně vyčleněných místnostech. S tímto se to nedá srovnávat,“ pochválil si Jan Červenka, vedoucí služby. V té nově působí i Aneta Vožínská. „Rozhodně se mi ty prostory líbí,“ poznamenala nadstrážmistryně. Velký podíl na podařené rekonstrukci má bývalá vedoucí litoměřického územního odboru Helena Pšeničková. „Chci popřát policii, aby měla peníze a odhodlání pustit se do dalších budov,“ sdělila exšéfka.

Kapacita objektu je až 40 policistů, u hlídkové služby ve městě jich nyní slouží 22. Do oddělení, zřízeného v roce 2019, aktuálně hledají další lidi.

„V hlídkové službě jsou především mladí policisté, kteří dohlíží na veřejný pořádek a vedou boj s pouliční kriminalitou. Předcházejí a zabraňují přestupkům a trestným činům, odhalují je a zakročují proti jejich pachatelům,“ vysvětlila policejní mluvčí Pavla Kofrová s tím, že tito policisté také na místech činu provádějí prvotní opatření a pátrají po hledaných a pohřešovaných osobách i věcech.