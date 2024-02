I teď ho občas můžete vidět na některém z litoměřických workoutových hřiští. Také občas hupsne do ledové vody v některém ze severočeských jezer. I posilování a otužování tak zjevně 30letý sportovec a umělec Pavel Hajduch považuje za dobrou průpravu pro to, čemu se věnuje. Jde o moderní disciplínu Breaking, která vyšla z hip-hopové kultury a letos prvně ji organizátoři dají prostor i při letních olympijských hrách v Paříži. Pavel je jedním z desítek brejkařů světa, kteří si na účast na olympiádě brousí zuby. O konečné 16tce rozhodují kvalifikace, které se teď konají na různých místech světa.

Hajduch má zatím za sebou například kvalifikaci v Manchesteru a Soulu, příští kvalifikace bude v květnu v Šanghaji. Teď má ale sportovec plnou hlavu jiných, než olympijských aktivit. Vystupuje na prknech Laterny Magiky, jedné ze scén Národního divadla. A to v inscenaci Krajina těla, kterou její tvůrci představují jako pohybově-vizuální báseň, oslavující lidské tělo i přírodu. „Je to hodně o tom, dostat tělo do nepřirozených pozic. Například tam zápolím s ještěrkou v mém těle, nebo jsem úplně zamotaný do sebe, jak předstírám embryo, a podobně,“ popisuje Pavel Hajduch, co je jeho úlohou v inscenaci, která má za sebou zatím asi deset repríz.

Jde o Pavlovu divadelní premiéru. „Doporučil mě tam kamarád, který tu roli hrál předtím, ale zranil se a pak odjel do světa dělat workshopy,“ líčí Litoměřičan, jak se dostal k roli v pražské „Zlaté kapličce“.

„Měl jsem z toho velký strach. Na dlouhé, asi pětiminutové sólo a další věci jsem měl jen týden čas. Když jsem ale přišel na pódium, jako kdybych se v tom našel,“ dodává Hajduch s tím, že hry si všimla už i ředitelka jednoho berlínského divadla a v jednání je i jeho hostování v Německu.

Jedním z největších snů třicátníka Pavla z Litoměřic bylo, aby se jeho disciplína Breaking dostala na olympiádu. To se skutečně stalo a sport si letos v Paříži odbyde premiéru. Kvalifikace probíhají už dva roky různě po světě. Pavel Hajduch se v nich zatím dostal nejvýše mezi dvaatřicet nejlepších sportovců. Pro definitivní účast na 33. letní olympijské hry na přelomu července a srpna ve Francii by se Litoměřičan musel dostat mezi TOP 16 borců. Jestli se tak skutečně stane, to ale bude jasnější až na jaře po kvalifikaci v Breaking v čínském Šanghaji.

Třicetiletý Pavel Hajduch z Litoměřic se jako Bboy Kerry na vrcholové úrovni věnuje tanečnímu umění Breaking (běžně známý jako break-dance). Pravidelně jezdí po „Battlech“ (bitvy) v Breaking po celém světě, na některých postoupil mezi 16 nejlepších, na parketu stál proti několika světovým legendám. Vystupoval v pořadu TV Nova Tvoje tvář má známý hlas i v jejích reklamách a v pořadu TV Prima Česko Slovensko má talent a dále v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Sedmkrát získal titul PowerMoves (silové a točivé prvky Breaking). Učil se gastronomii, ekonomice a podnikání na litoměřických středních školách.

