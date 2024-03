Čistá hlava, chladné uvažování, zdravý rozum. To by měl být základ do přijímaček podle ředitele lovosického gymnázia. Marek Bušek připomíná, že na středních školách zohledňují nejen to, co žáci „vypotí“ v testech z češtiny a matematiky. Ale i „zářezy“ ze základních škol: bodíky navíc jsou za dobré výzo, soutěže i olympiády. Podle ředitele roudnického gymnázia by v přípravě neměla chybět četba či návštěva muzeí. „Rozhodně není v pořádku, když jedinou přípravou je biflování úloh z přijímacích testů, využitých v předchozích letech,“ poznamenává Petr Dobeš.

Na roudnickém gymnáziu přesto zájemcům z devítek nabízejí soustředěnější průpravu. Škola už od loňského října organizuje on-line přípravné kurzy. V Litoměřicích žáci na podobné kurzy chodí přímo na gymnázium. „Už teď máme plno pomalu na příští rok, je o to obrovský zájem. Skoro máme problém najít učitele, kteří to budou učit,“ popisuje ředitelka Radka Balounová. Na kurzy chodily i letošní prvačky Leila s Amélií. „Byly fajn. Ale nejvíc mi pomohlo, že jsem si doma dělala Cermat testy z předchozích let,“ líčí Leila. „Měla jsem i soukromé doučování,“ doplňuje Amélie.

Míst na gymnáziích, kam je obvykle nejtěžší se dostat, je dost. Na všech třech v regionu otvírají dvě třídy – v Lovosicích přitom loni otvírali jen jednu. Do Roudnice nad Labem se letos hlásí 149 uchazečů, přijmou 45. Do Litoměřic chce 175 dětí, vezmou 56. V Lovosicích mají 152 přihlášek, šťastných bude 50 z nich. V číslech přihlášených jsou přitom často titíž žáci z regionu, kteří si dávají například jako první volbu Litoměřice, jako druhou Lovosice. Ať už se děti hlásí kamkoli, odhodit by měly zbytečný stres.

Většina z nich je totiž velmi dobře připravená a motivovaná. Svědčí o tom nejen velký zájem o přípravné kurzy na litoměřickém gymnáziu. Ale i intenzivní práce pedagogů základních škol s deváťáky, věnovaná právě přijímačkám. A i to, kolik rodičů platí dětem navrch soukromé doučování. Že se příprava vyplácí na rozdíl od zbytečných strachů, znovu potvrzuje prvačka litoměřického gymnázia Leila. „Moje spolužačka ze základky na tom byla s vědomostmi mnohem lépe než já. Ale při přijímačkách byla ve velkém stresu, tak dopadla hůř,“ vzpomíná si studentka.