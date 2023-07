/FOTO, VIDEO/ Na polích se začalo prášit za kombajny. Jako jedni z prvních vyrazili za zezlátlým ječmenem u Dušníků lidé z místní firmy KLUK. Hotovo mají s dvacetihektarovým polem.

V Dušníkách sklidili pole, uspořádají na něm mistrovství v orbě | Video: Deník/Jaroslav Balvín

A jaká bude letos v Dušníkách úroda? „Zatím to výnosově nevypadá úplně nejhůř, bude to asi lehký nadprůměr,“ říká jednatel Aleš Hautke, který si chválí i to, že nemají problém s vlhkostí sklízeného obilí. Tuto sobotu 8. července bude na pokoseném poli mistrovství Ústeckého kraje v orbě. Lidé i s malými dětmi se můžou během dne na oráče podívat. K dispozici bude občerstvení a toalety, pobaví doprovodný program.

Kombajny na poli jsou v těchto dnech vidět i jinde v regionu. Zatímco v Dušníkách očekávají relativně pěknou sklizeň, mezi dalšími zemědělci v Ústeckém kraji je situace rozmanitá. Bohužel přibývá výrazně suchých oblastí, zejména na Lounsku. „Přestože nebyl letošní rok úplně suchý, změna klimatu se projevuje. Ty porosty nejsou ideální a trpí přísušky,“ potvrzuje Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství. Podle něj se na letošní sklizni v Ústeckém kraji naštěstí alespoň ve větším neprojeví rejdění hrabošů. Ti naposledy řádili spíše na Moravě.