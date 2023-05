V Litoměřicích už nyní situaci komplikuje dlouhodobá uzavírka silnice č. III/24716 v ulici Michalovická, od křižovatky ulic Mrázova a Švermova. Práce se mimo jiné dotknou linkového autobusu číslo 621. Uzavírka začala 3. dubna a má trvat až do 31. října. V reálu to znamená, že zmiňovaný spoj může nabírat drobná zpoždění. To by měli vědět zejména cestující, kteří uvedené autobusové spojení používají k dopravě na nádraží například v Žalhosticích nebo Velkých Žernosekách.

„Linka bude po dobu uzavírky jezdit po objízdné trase přes Žalhostice (dále přes Velké Žernoseky a Malíč do Michalovic, totéž v opačném směru). Všechny spoje linky budou výchozí/konečné v Michalovicích. Zastávka Litoměřice, Michalovická bude pro oba směry přesunuta do ul. Mrázova (mezi č. p. 46 a 48). Z důvodu vedení objízdné trasy dochází k minutovým posunům v odjezdech jednotlivých spojů a k zavedení výlukového jízdního řádu,“ informuje server Ústeckého kraje. Do středy 17. května bude v Litoměřicích z důvodu stavebních prací uzavřena i ulice Klášterní.

Pracuje se i v Lovosicích. Silniční správní úřad povolil úplnou uzavírku místní komunikace v ul. S. K. Neumanna, a to v úseku od křižovatky se silnicí I/15 směrem k potoku Modla, v termínu od 24. dubna do 30. května z důvodu rekonstrukce vodovodu.

Řidičům se zkomplikuje cesta mezi Dlažkovicemi a Lkání. Z důvodů oprav živičného povrchu vozovky je průjezd až do 31. května uzavřen. Objízdná trasa vede z Dlažkovic do Třebenic po silnici III/23756, dále po ul. Masarykova odbočit na silnici II/237 do Chodovlice, poté odbočit vpravo na silnici III/23751 na Lkáň a naopak. Objížďce je potřeba přizpůsobit dojezdové časy.

I když se město Úštěk topí v dluzích, tak nezastavilo své investice do dopravní infrastruktury. Pokud se chystáte použít mostek „U Kirilů“ v Úštěku, tak i tady narazíte, neboť z důvodu opravy je až do 30. 6. mimo provoz. Jeho oprava má městskou pokladnu stát podle smlouvy téměř dva miliony korun.

Na dlouhodobých omezeních se nic nemění

Dále trvá dlouhodobá uzavírka silnice III/23753 v katastru obce Děčany (část obce Lukohořany). Z důvodu havarijního stavu je silnice dlouhodobě zavřená a podle oficiálních zpráv zákaz platí až do roku 2026. Konkrétně do 21. ledna 2026.

Zatím až do roku 2050 je plánováno omezení průjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun mezi městem Kralupy nad Vltavou na silnici č. II/608 od sjezdu ze silnice I/16 ve směru obec Nová Ves a Roudnicí nad Labem. Objížďka pro vozidla nad 12 tun vede přes dálnici D8 (sjezd č. 29 Roudnice – sjezd č. 18 Nová Ves) a dále po silnici II/608, Nová Ves, okr. Mělník – Račiněves na Litoměřicku.